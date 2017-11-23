Cemil Ertem’den flaş faiz açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bir bakarsınız GLP'yi yukarı çıkartır" dedi. Bu durum 'Merkez Bankası 14 Aralıkta faiz artışı mı yapacak? sorusunu akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem gündeme dair açıklamalarda bulundu. Reuters’a konuşan Cemil Ertem, “TCMB kur değil enflasyon hedeflemesi yapıyor; TCMB kısa süre önce ortalama fonlama maliyetini 25 bp artıran adımı attı, bir bakarsınız yarın da GLP’yi yukarı çıkartır” dedi.

‘TCMB HER TÜRLÜ ADIMI ATAR’

“Önemli olan TCMB’nin faiz artırımı yapmaya gerek görmesi; gerek görürse yapar, gerek görürse bunu yapmaktan çekinmeyeceğini düşünüyorum.” diyen Ertem, “Merkez Bankası’nın bir adım atması gerektiğinde herhangi bir sebepten bu adımı atamayacağına yönelik endişe tamamen gerçekdışı, TCMB enflasyon hedeflemesi doğrultusunda gerektiğinde her türlü adımı atar.” açıklamasında bulundu.

‘PİYASA DIŞI BİR ADIM ATILMAZ, ATILMAYACAK’

“TCMB’nin döviz piyasasına yönelik son adımlarının kurda etkisi olmadı demek yanlış, banka bu adımı reel sektörü kur ataklarından korumak adına yaptı; etkileri orta vadede görülecektir.” açıklamasında bulunan Cemil Ertem, “Faiz konusu da dahil Türkiye’de piyasa dışı hiçbir zorlama, hiçbir yaptırım olmaz; piyasa dışı bir adım atılmaz, atılmayacak. Cumhurbaşkanı’nın (TCMB eleştirisi) operasyonel alandaki araç bağımsızlığına yönelik değildir, araç bağımsızlığı bakidir. Hazine 2018’i 2017’de yaptığı borçlanmalarla hemen hemen garanti altına aldı, Hazine’nin pozisyonu belki gereğinden de fazla iyi.” ifadelerini kullandı.

’14 ARALIK’I BEKLEMESİNE GEREK YOK’

Cemil Ertem sözlerini şöyle noktaldı:

Enflasyonda ve işsizlikte 2018 ilk çeyrekte önemli bir düşüş olacak, enflasyonda ilk çeyrekte 200 bp düşüş bekliyorum; işsizlikte ilk çeyrekte düşüş için ciddi adımlar atılacak. TCMB’nin dikkat ettiği enflasyon hedeflemesidir; enflasyon beklentileri bozulduğu taktirde TCMB faizleri yukarı çekebilir, bunu her an yapabilir 14 Aralık’ı beklemesine de gerek yok. Ekonomi yönetimi, Cumhurbaşkanı, siyasi irade piyasa dışı zorlamaların ekonomiyi bozacağını, spekülatif fiyatlamalar olacağını çok iyi biliyor irrasyonel hiçbir politika beklenmemeli. Kamu bankaları faizlerin düşmesi konusunda daha aktif ve piyasa yapıcı olabilir; operasyonel giderleri düşürme konusunda adım atılabilir, bu da faizleri düşürücü etkidir