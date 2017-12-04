Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 4 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları

Altın fiyatları belli oldu. Yükseliş devam ediyor mu? Altın bugün güne düşüşle başladı. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün yükseldiği noktadan düşmüş gibi görünüyor. Peki bugün gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Altın yükseliyor mu? 04.11.2017 altın ne kadar? Pazartesi günü gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar?

04.11.2017 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 4 Aralık 2017'de altının geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Bu dönem yükselişteki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 160-161 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

160,86 liradan alınırken, 160,92 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 257,43 liradan alınırken 263,87 liradan satılıyor. Yarım altın da 514,87’den alınırken 527,74 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1071,42 liradan alınıp 1087,61 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1033,96 liradan alınırken 1067,09 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.