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Dev şirket Hotpoint o buzdolaplarını geri çağırdı!

Başkent Londra'nın batısında bulunan White City semtinde 27 katlı bir gökdelende buzdolabının sebep olduğu bildirilen yangında 79 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce insan da evsiz kalmıştı. Şimdi bu yangına neden olan dev buzdolabı şirketi Hotpoint tarafından kendi internet sitesinde bir açıklama geldi

Sozcu.com.tr
20:5327 Haziran 2017
Ekonomi
Dev şirket Hotpoint o buzdolaplarını geri çağırdı!
Başkent Londra'nın batısında bulunan White City semtinde 27 katlı bir gökdelende buzdolabının sebep olduğu bildirilen yangında 79 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce insan da evsiz kalmıştı. Şimdi bu yangına neden olan dev buzdolabı şirketi Hotpoint tarafından kendi internet sitesinde bir açıklama geldi

Hotpoint, yangına sebep olan buzdolabının, Mart 2006 ile Temmuz 2009 tarihleri arasında üretilen ve FF175BP (beyaz) ve FF175BG (grafit) model numaralı Hotpoint marka buzdolabı olduğunu açıkladı.

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Şirketten yapılan açıklamada, bu marka buzdolabına sahip müşterilerinin model ve seri numaralarını kontrol edip, Hotpoint’in kendi internet sitesinde yayınladıkları formu doldurmalarını, alternatif olarak, canlı sohbet sitelerini kullanmalarını veya ücretsiz telefon hatlarından 0800 316 3826 arayarak müşteri hizmetleri departmanıyla görüşmelerini istedi.

Ayrıca buzdolabında bulunan Model ve Seri No’lara nasıl bakılacağını da açıklayan Hotpoint, “Genellikle salata bölümünün arkasındaki bir etikette bulunur” dedi.

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Sivil toplum kuruluşları İngiltere çapındaki 64 bin buzdolabının toplatılması çağrısı yapmıştı.

Hotpoint tarafından yapılan araştırmada incelemelerin devam ettiği, güvenlik  güçleriyle temas halinde olunduğunu ve güvenliğinden endişe eden kullanıcıların kendileriyle iletişime geçmeleri gerektiğini ifade  etti.

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Son güncelleme: 21:0027.06.2017
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