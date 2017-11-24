Dolar ne kadar oldu? Haftanın son gününde piyasalar… (24.11.2017)

ABD Merkez Bankası'nın politikasını beklenildiği kadar hızlı şekilde sıkılaştırmayacağı öngörüsü ve TCMB'nin gerekli görmesi halinde faiz de dahil gerekli adımları atacağına yönelik söylemlerle dolar/TL tarihi rekor seviyelerin altında seyretmeyi sürdürüyor.

REUTERS

Bankacılar ABD’de Şükran günü ve bazı Asya ülkelerindeki resmi tatilin ardından piyasada hacimlerin bugün de bir miktar düşük kalabileceğini, Pazartesi günü normale dönülmesini bekliyor.

Çarşamba günü 3.98 ile yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL dün Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem’in TCMB’ye yönelik açıklamalarıyla sert gerileyerek 3.9050’ye kadar indi. Kur dün günü 3.92’nin hemen üzerinde tamamladıktan sonra saat 08.50’de 3.9325/3.9340 seviyesinde güne başladı.

Aynı saatte sepet bazında TL 4.2951/4.2970, euro/TL ise 4.6588/4.6614 seviyesinde bulunuyor.

Reuters’a yaptığı açıklamalarda Ertem, enflasyon beklentileri bozulduğu taktirde TCMB’nin faizleri yukarı çekebileceğini, bir sonraki PPK toplantısının olduğu 14 Aralık’ı beklemesine de gerek olmadığını belirterek, “TCMB bir bakarsınız yarın da GLP’yi yukarı çıkartır” dedi.

ZARRAB DAVASI VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER İZLENİYOR

Piyasalarda TL’ye özgü satış baskısı yaratan unsurlar arasında gösterilen enflasyonda yükseliş, TL’deki değer kaybının enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde de baskı yaratabileceği endişesi, AB, ABD ve NATO ile ilişkilerin gerilmesi, jeopolitik gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediliyor. Bunun yanında ABD’de devam eden Reza Zarrab davasının sonuçlarına ilişkin endişeler de piyasalarda yakından takip ediliyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.97, valörde son işlem yüzde 12.75 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 14.22 valörde son işlemde yüzde 14.21 oldu.