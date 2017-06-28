Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1508 lira!

Türk-İş tarafından her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın haziran sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1508, yoksulluk sınırı ise 4 bin 913 lira olarak belirlendi.

Araştırmada, haziranda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gereken gıda harcaması tutarını ifade eden “açlık sınırı” 1508 lira 35 kuruş olarak hesaplandı.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen “yoksulluk sınırı” ise 4 bin 913 lira 19 kuruş oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin bin 899 lira 38 kuruş olarak hesaplandığı haziranda, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçen aya göre 20 lira, yoksulluk sınırı tutarı ise 66 lira geriledi.

Başkentte yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı ise bir önceki aya göre yüzde 1.33 düştü. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış yüzde 11,71 olurken, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 5.03 hesaplandı. Yılın ilk yarısı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 5.32 oranında gerçekleşti.