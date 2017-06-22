Ducati taliplerini bekliyor

İtalya'nın efsane motor markası Ducati satılıyor. Şirketle ilgilenenler arasında Harley Davidson'ın da olduğu iddia ediliyor.

İtalya merkezli Ducati’nin sahibi Volkswagen şirketi satmaya hazırlanıyor. Efsane motor firmasını satın almak için Harley Davidson ve Hindistanlı Bajaj Auto’nın teklif vermesi bekleniyor.

Reuters’ın haberine göre Harley Davidson’ın satıışı için. 1.5 milyar euro değer biçildi. ABD Milwaukee merkezli Harley Davidson’ın Ducati’nin satın alması için Goldman Sachs ile anlaştığı ifade ediliyor.

Bologna merkezli Ducati 1926 yılında radyo gereçleri satarak ticari hayatına başladı. Şirket son yıllarda Honda ve Polaris gibi dev firmalarla rekabet etmekte güçlük çekiyor.

Hindistanlı Hero MotoCorp ve TVS Motor şirketi de Ducati’ye olan ilgilerini belirtmişlerdi.