Emekli kredi ile ayakta kaldı

56 yaş üstü 357 bin 240 kişi, 5.7 milyar liralık kredi kullandı. Geçim derdine düşen emeklinin kişi başına düşen kredi borcu ise 16.107 liraya çıktı

Emekliler sadece iş aramıyor, bankalarda kredi de arıyor. Bankacılık verilerine göre kredi borcu olan emekli sayısı ve borçluluk tutarı her geçen gün artıyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, 2016 Eylül ayı itibarıyla 56 yaşın üzerinde olan ve tüketici ya da konut kredisi kullanan kişi sayısı 357 bin 240'a, kullanılan miktar ise, 5 milyar 754 milyon liraya yükseldi.

BORÇ KATLANDI

Türkiye'de ortalama yaşam süresinin 78 olduğu düşünüldüğünde yaşlılara kredi veren bankalar da kredi için yaş sınırını buna göre belirliyor. Bankalar birbiriyle rekabet ederken, yaş sınırı da yükseliyor. Türkiye'de bankalar 79 yaşındaki müşterisine en fazla 1 yıl, 77 yaşındaki müşterisine ise 3 yıl vadeli kredi kullandırabiliyor.

Belirlemelere göre kullanılan kredi tutarında ve kişi sayısında 2015'in aynı dönemine göre düşüş yaşandı. Ancak kişi başına düşen borçluluk tutarı 12 bin 817 liradan 16 bin 107 liraya çıktı. 56 yaş üzeri kredi kullanan vatandaşların 2012 yılı itibariyle kişi başına düşen borç tutarı 10 bin liranın üzerine çıktı. Bu yaş grubundaki 103 bin 775 vatandaş 2007 yılı eylül döneminde 933 milyon lira kredi kullandı. Kişi başına düşen borçluluk o dönemde 8 bin 991 lira idi. Artış oranı yüzde 79 oldu. 2007 ve 2016 eylül dönemleri kıyaslandığında bankalardan tüketici ve konut kredisi kullanan 56 yaş üzeri tüketici sayısı yüzde 244, bu kişilerin kullandığı kredi tutarı yüzde 517 arttı.

Yapılan araştırmalara göre 8 milyon 77 bin 152 emekliden, 1 milyon 801 bin 205'i çalışırken, geçim derdine düşen 3 milyon 301 bin 148 emekli ise iş aramak zorunda kaldı.

Takipteki krediler 11.5 milyar lira

Bankaların kredi hacmi ise artmaya devam ediyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinden oluşan toplam tüketici kredileri 16 Şubat itibarıyla 342 milyar 560 milyon TL'ye ulaştı. Ancak ekonomideki bozulmanın da etkisi ile takibe düşen kredi miktarında da önemli artış gözleniyor. Takipteki tüketici kredileri ise 11 milyar 597 milyon TL oldu. Öte yandan, vatandaşın bireysel kredi kartı borcu ise 82 milyar 406 milyon TL'ye ulaşırken, 7 milyar 241 milyon TL'lik kart borcu ise bankaların takibine düştü.