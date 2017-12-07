General Electric 12 bin çalışanını işten çıkaracak

ABD'nin en büyük endüstriyel holding şirketi General Electric Co fosil yakıt santraline olan talebin azalmasıyla enerji birimi GE Power'da 12 bin çalışanı işten çıkaracağını açıkladı.

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General Electric(GE) 2018’de 1 milyar dolar tasarruf yapmak için işten çıkarmalara başladığını ve fosil yakıt alanındaki zorlukların devam etmesini beklediğini açıkladı.

GE “Gaz ve kömür dahil olmak üzere geleneksel enerji piyasaları geriledi” açıklamasını yaptı.

İşten çıkarmalara ilişkin söylentiler, sendika kaynakları tarafından da doğrulandı.

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GE Power’ın başında bulunan Russell Stokes, “Bu karar üzücü ancak, şirketin enerji piyasasında ürün ve hizmetlerdeki hacimlerin düşmesinden kaynaklanan aksamalarla başa çıkması için gerekli” dedi.Stokes, “Enerji, 2018’de devam eden bir iş kolu olarak kalacak. Piyasa zorluklarının devam etmesini bekliyoruz, ancak bu plan bizi 2019 ve sonrası için konumlandıracak” dedi.

Şirketin İsviçre’deki 4,500 personelinin üçte biri, Almanya’daki personelinin de yüzde 16’sı işten çıkarılabilir.

GE’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2016 sonunda dünya genelinde 295,000 çalışanı bulunuyor.