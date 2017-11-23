Gram altın fiyatı 175 TL’ye çıkabilir!

Son günlerde çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında önemli bir artış yaşanıyor. Dolar ile beraber sürekli yükselişte olan altın dün, yılın en yüksek seviyesini gördü. Uzmanlar gram altın fiyatının ilerleyen günlerde 170 TL ile 175 TL'ye tırmanacağını söylüyor. Peki gram altın ve çeyrek altın ilerleyen süreçte bu fiyatların dahada üzerine çıkar mı? Uzmanlar yükselişte olan altınlar için ne söylüyor? Bizde tüm bu sorulara yanıt bulmak adına sozcu.com.tr olarak Kapalıçarşı esnafını ziyaret ettik. İşte Kapalıçarşı esnafının altın yorumu...

Altın dolardan dolayı büyük bir yükselişe geçti. 1 gr altın her gün tarihi rekorunu kırıyor. Fiyatların artmasından dolayıda insanların altın alması zorlaşıyor. Vatandaş çeyrek altın yerine artık çeyreğinde çeyreğini almaya başladı. Kapalı çarşı esnafı “Altın dünya bazında değer kazanmasa da Türkiye de doların yükselmesi ile altın fiyatları yükselişe geçti” dedi. Dolardan kaynaklı yükselişin olduğunu vurgulayan esnaf; ” kimse ne altın alıyor ne de satıyor.” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR DAHADA ÇIKABİLİR

Kapalıçarşı’da 10 yıldır altın alım- satımı yapan Fatih Eraslan ile gerçekleştirdiğimiz konuşmada “Şuan dolardan kaynaklı olarak altın da yükseliş devam ediyor. Benim fikrim gram altın 170 TL'ye kadar çıkar. Altının dahada yükselmesi bekleniyor. Bu durumda altın daha da yükselecek. Bu durumda gram altın fiyatlarının 170-175 TL seviyelerine yükseleceğinin bir habercisi bence.”ifadelerini kullandı.

HERKES ÖNCEDEN ALTINLARINI SATTI

Eraslan şuan kimsenin altın alamadığını söyleyerek” Şuan gram altınında, çeyrek altını da alım gücü çok zayıfladı. İnsanlar altınlarını 145-150 TL seviyelerine ulaştığında bozdurdu. Şuan çarşıya gelip altın bozduran çok az insan var. Vatandaş altında çok zarar etti. Türkiye’deki vatandaşlar dış piyasayı hiç takip etmiyor . Dış piyasada altın ons bazında düşüyor. Ancak Türkiye’de dolardan kaynaklı yükseliş devam ediyor. Şuan istikrarsız bir ortam var.” ifadelerini kullandı.

ALTININ YÜKSELMESİNİN TEK SEBEBİ, DOLAR!

Altın ve Para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk sozcu.com.tr’ye konuşmasında “Maden fiyatları artınca onun türevleri de doğal olarak artıyor. Altın fiyatındaki yükselişin temel sebebi dolar/TL’deki hızlı yükseliş. Dolara bağlı olarak altında hızla yükselmeye devam ediyor. Dış piyasalarda altın ons bazında olduğundan o piyasalarda herhangi bir değişiklik yok. Zaten altın son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.” dedi.

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ALTININ YÜKSELMESİNİN SEBEBİ;

Yıldırımtürk konuşmasının devamında “Doların yükselmesinin sebebi tamamen dış piyasadan kaynaklı. Bu durum bizde de doları yukarı doğru çekiyor. Merkez Bankası dolardaki bu hareketliliği durdurmak adına değişik tedbirler alıyor bu tedbirler dövizin ateşini söndürebilir. Şuan altın fiyatlarının geldiği nokta vatandaşın bütçesine hitap edecek konumda değil. Örneğin çeyrek altının 270 lira olması vatandaşları 1 gr altına yönlendiriyor. satışlarımızda eskisine göre artık dahada azaldı.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN HALİ PERİŞAN

38 yıldır çarşıda esnaf olan Reşat Yılmaz Doların bu kadar yükselmesini felaket olarak adlandırıyor. Yılmaz “Ülkede çok büyük belirsizlik var. Altının yükselmesinin tek sebebi dolarında yükselmesi. Dolarda altında kardeş gibiler. Kur’un yükselmesi sadece altını değil aslında ülkede birçok şeyi etkiliyor. Dolar 4.05 TL seviyelerine ulaştığını zaman bu durum felakettir. Vatandaşın hali perişan… ” dedi.

ALTIN BOZDURAN KİMSE YOK

Altın fiyatlarının çok yükseldiğini söyleyen Yılmaz, sozcu.com.tr’ye konuşmasında; “Şuan altınını getirip bozduran kimse yok. Bu durumda da vatandaşta altının olmadığını görüyoruz. Ülkede o kadar altın yok.. Vatandaşta, esnafta önünü göremiyor. Ekonomide de çok büyük daralmalar var. Dolar kuru nereden baksanız %18 oranında artmış durumda… Bir döviz akışı yok. Dövizle işi olanda olmayanda böyle giderse bir fatura ödemek zorunda kalacak. ” dedi.

Kamera: Kubilay Altuğ