Haziran ayında kapanan şirket sayısı yüzde 28,28 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket rakamlarını açıkladı. Haziran ayında kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 28.28 arttı. Aynı ay açılan şirket sayısında da düşüş olduğu göze çarptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket rakamlarını açıkladı. Buna göre;

Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %3,35, kooperatif sayısında %5,43, gerçek kişi ticari işletme sayısında %16,28 azalış oldu.

Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %28,28, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %24,82 kapanan kooperatif sayısı %39,13 oranında arttı.

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KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 11,03 ARTIŞ OLDU

2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılı Haziran ayına göre kurulan şirket sayısında %8,49, kurulan kooperatif sayısında %2,35 artış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise %1,03 oranında azalış oldu.

2017 yılı Haziran ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre %29,26 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %11,36 kapanan kooperatif sayısı %4,35 oranında arttı.

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2017 YILININ İLK ALTI AYINDA KURULAN ŞİRKET SAYISI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 1,31 AZALDI

2017 yılının ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %1,31 oranında azalma olurken, kurulan kooperatif sayısı %6,74 gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %10,03 oranında arttı.

Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %11,03 oranında artış olurken, kapanan kooperatif sayısı %15,23 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı %2,01 oranında azaldı.