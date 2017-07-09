İnternetten haber okumaya kim para veriyor?

Yapılan araştırmalar İskandinav toplumlarının internetten haber okumaya para vermeye sıcak baktığını gösteriyor. Peki ya siteler platformlarını cazip kılmak için nasıl yöntemler izliyor? Türkiye'deki okurlar online habere para vermeye nasıl bakıyor?

Dijital medyanın reklam gelirleri arttıkça siteler arasındaki rekabet artıyor. Platformlar içeriklerin sunumunu daha dikkat çekici kılmak için yarış halinde. İab Türkiye rakamlarına göre dijital reklam gelirleri 2016 yılında önceki yıla göre yüzde 13 artarak 1 milyar 872 milyon TL’ye ulaştı. Dijital reklam pastasının 3’te 1’ini mobil reklamlar oluşturuyor.

Türkiye’deki internet siteleri için reklam gelirleri batıdaki örneklerine göre çok daha önemli çünkü sağladıkları içerikler ücretsiz. Dijital platformlar özgün içerik yaratmaya çalışarak platformlarının daha çok reklam alması doğrultusunda gayret gösteriyor. İşi bilenler artık sitelerin ‘tık’ sayısının eskiye göre para kazandırmadığının farkında. Okurun sayfada kalış süresini de artırmak gerekiyor. Bu süre de haberin işleniş kalitesine paralel bir şekilde yükseliyor. Bunun için basit HTML kodlar ile hazırlanan anketler, öncesi sonrası fotoğraf eklentileri ve karmaşık olmayan harita-infografik kullanımı gibi yollar tercih ediliyor.

İSKANDİNAVLAR BİR ŞEYDE DE LİDER OLMASIN!

New York Times’ın online versiyonunun 2 milyonu aşkın paralı aboneye sahip olduğu bir küresel medya trendinde Türk dijital medyasının daha emekleme aşamasında olduğu söylenebilir. Digital News Report’un 2016 raporuna göre Norveç’teki haber okurlarının yüzde 27’si internetten haber okumak için ücret ödemiş. Bu Avrupa’daki en yüksek oran. Onu yüzde 20 ile Polonya-İsveç ve yüzde 16 ile İtalyan okurlar izliyor. İngiliz internet okurlarının sadece yüzde 7’si dijital içerikler için para öderken bu okurlar yılda ortalama 82 pound’luk harcama yapıyor. Habere para veren İngiliz okur sayısı oran olarak düşük olsa da köklü basın tarihine sahip İngilizler Avrupa’da dijital habere kişi başı ortalama en çok para harcayan memleket durumunda.

TÜRKLER VE FRANSIZLAR PARA ÖDEMEZ

Oxford Üniversitesi himayesinde yapılan bir araştırma gösteriyor ki Fransa, İrlanda, İspanya, Polonya, Türkiye, İtalya ve Çek Cumhuriyeti’nin aralarında olduğu ülkelerde yaşayan vatandaşlar internetten okudukları habere para vermek istemiyor.

SÜDDEUTSCHE ZEİTUNG NE YAPIYOR?

İnternet okurlarının yüzde 8’inin para harcayarak makale satın aldığı Almanya’nın köklü gazetelerinden Süddeutsche Zeitung (SZ), dijital paralı içerikte yeni bir model deniyor. Kurum kağıt gazetenin içeriklerinin bir kısmını internette paralı olarak satışa sunmaya başladı.

Bu iş için gazetede bir editör görevlendirildi. Jenny Buchholz SZ’nin yazıişleri masasında saat 17:00’a kadar gelen bütün haberleri okuyup sayfalara nasıl yerleştiklerini takip ediyor. Daha sonra notlar almaya başlayıp hangi içeriğin ertesi günün internet sitesinde ücretli hangisinin ücretsiz olacağına karar veriyor. Böylece hem kağıt gazetenin satışlarının düşmemesi hem de internet sitesine kaliteli içerik için para harcayabilecek müşteri kazandırmaya çalışıyor.

‘UZUN YOL LOKANTASI GİBİ OLURUZ’

Buchholz ücret ödeyen sağlıklı bir okur kitlesi yaratmaya çalıştıklarını ifade ederken, “Ücretli haberleri online platforma taşırken onları kandıracak başlıklar atmıyorum. Bunu yaparsam internet sitemiz otoban kenarındaki bir lokanta gibi olacak. İnsanlar güzel yemek için restoranda duracaklar. Daha sonra bir daha hiç o restorana yolları düşmediği sürece hiç uğramayacaklar” diyor. Buchholz’ün seçtiği içeriklerin ertesi gün Facebook’ta gazetenin resmi hesabı tarafından nasıl paylaşılacağı da sosyal medya ekibi tarafından planlayıor. Çoğu zaman bu içeriklere para ödeniyor ve sponsorlu bir şekilde sosyal medyada paylaşılıyor.

SZ DİJİTAL ABONELİKTEN NE KADAR PARA KAZANIYOR?

Süddeutsche Zeitung’un 2017’nin ilk çeyreği itibariyle 55 bin 247 üyesi bulunuyor. Bu üyeler ayda 40 euro ödeyerek gazetenin tüm içeriklerine erişiyorlar. 2017 ilk çeyrek rakamlarına göre gazete günlük 365 bin satıyor. Gazete aylık satıştan 29.5 milyon euro, yıllık satıştan ise 350 milyon euronun üzerinde bir gelir elde ediyor. İnternetin yıllık yarattığı kaynak ise sadece abonelik üzerinden 26.4 milyon euro. Kağıt gazete satışlarının global trende paralel düştüğü bir dönemde mecralar. Dijitalden daha fazla gelir elde etmenin yollarını zorluyor. Fakat hâlâ kağıt gazetenin ekonomik dönüşü dijitalden oldukça daha yüksek.