İş bankası Türkiye’nin en büyük bankası oldu

Dünyanın saygın ekonomi yayınları arasında yer alan The Banker dergisi, "Dünyanın En Büyük 1000 Bankası" listesini yayınladı. Türkiye İş Bankası, bu yıl 122. sıradan listeye girdi.

The Banker dergisinin bankaların ana sermaye büyüklüğüne göre yaptığı sıralamanın sonuçlarına göre İş Bankası, güçlü sermaye yapısı ve yüksek kârlılık rasyolarıyla bu yıl da Türk bankaları arasında liderliği elde etti. İş Bankası, ayrıca pek çok Avrupa bankasını da geride bıraktı.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda Mart 2017 itibarıyla aktif büyüklüğünü 333 milyar TL'ye çıkaran Türkiye'nin en büyük özel bankası olarak, dünyanın en büyük bankaları sıralamasında Türk bankaları arasında en üst sırada yer almaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Adnan Bali, “Gerek hane halkına gerekse ülke ekonomisine istihdam ve katma değer yaratan sektörlere kesintisiz finansman desteği vermeyi sürdürüyoruz. İş Bankası olarak büyüklüğü sadece ekonomik büyüklük olarak algılamıyor, tüm faaliyetlerimizle çalışanlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız, tüm paydaşlarımız için değer katmak olarak görüyoruz. Elde ettiğimiz başarıları bu anlayışımızın bir sonucu olarak değerlendiriyoruz” dedi.

The Banker dergisinin ana sermaye büyüklüğüne göre yaptığı sıralamanın sonuçlarına göre; dünyanın en büyük 1000 bankası sıralamasında Türkiye'den 7 banka yer alıyor.