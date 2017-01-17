İşsizlikte OECD ülkeleri arasında beşinciyiz

Son açıklanan işsizlik verilerine göre Türkiye OECD ülkeleri arasında en çok işsizliğe sahip 5. ülke oldu.

Son açıklanan işsizlik verilerine göre Türkiye OECD ülkeleri arasında en çok işsizliğe sahip 5. ülke oldu.

Yılın üçüncü çeyreğinde ekonomide yüzde 1.8'lik daralma yaşanırken, durgunluğun etkisi istihdam piyasalarında da hissedildi.

Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) 39 ülke ile ilgili sıralamasında işsizliğin en fazla olduğu 5'inci ülke olarak kayıtlara geçti. OECD'nin 35 üye ve 4 üye olmayan ülke araştırmasında yüzde 26.8'lik işsizlik oranı ile

Güney Afrika birinci oldu. Bu ülkeyi yüzde 23.3 ile Yunanistan takip ederken İspanya'da işsizlik yüzde 19.3, İtalya'da ise yüzde 11.9 oldu.

Türkiye'yi bir basamak geriden takip eden Portekiz'de ise işsizlik yüzde 10.9'u buluyor.