Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İşsizlikte OECD ülkeleri arasında beşinciyiz

Son açıklanan işsizlik verilerine göre Türkiye OECD ülkeleri arasında en çok işsizliğe sahip 5. ülke oldu.
Recep GENEL
08:4117 Ocak 2017
Ekonomi
İşsizlikte OECD ülkeleri arasında beşinciyiz
Son açıklanan işsizlik verilerine göre Türkiye OECD ülkeleri arasında en çok işsizliğe sahip 5. ülke oldu.

Yılın üçüncü çeyreğinde ekonomide yüzde 1.8'lik daralma yaşanırken, durgunluğun etkisi istihdam piyasalarında da hissedildi.

Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) 39 ülke ile ilgili sıralamasında işsizliğin en fazla olduğu 5'inci ülke olarak kayıtlara geçti. OECD'nin 35 üye ve 4 üye olmayan ülke araştırmasında yüzde 26.8'lik işsizlik oranı ile
Güney Afrika birinci oldu. Bu ülkeyi yüzde 23.3 ile Yunanistan takip ederken İspanya'da işsizlik yüzde 19.3, İtalya'da ise yüzde 11.9 oldu.

Türkiye'yi bir basamak geriden takip eden Portekiz'de ise işsizlik yüzde 10.9'u buluyor.

a1a2a3a4
Son güncelleme: 08:4217.01.2017
Elektrikli Araçlarla İlgili 7 Muhteşem Gerçek
Keşfet

Elektrikli Araçlarla İlgili 7 Muhteşem Gerçek

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar