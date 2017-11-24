İşte Altay tankı için çağrı dosyası alan şirketler

Altay tankı için açılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesinde teklif veren 5 firmanın ismi açıklandı.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM), Altay tankının yerli motoru için çıktığı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi’ne ilişkin ihalede, 5 firma teklife çağrı dosyası aldı.
SSM, Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesinde teklife çağrı dosyası alan firmaları internet sitesinden açıkladı.
Buna göre, söz konusu 5 firma şöyle:
-BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ
-Figes Fizik ve Geometride Bilgisayar Simülasyon Hizmet Ticaret AŞ
-İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret AŞ
-TUSAŞ Motor Sanayi AŞ
-TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ oldu.
Son güncelleme: 14:0824.11.2017