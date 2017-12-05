İşte ‘halkın enflasyonu’ araştırması!

Yapılan araştırmaya göre halkın enflasyonu kasımda yüzde 1,12 arttı. Gıda fiyatlarında sonbahar artışı kasım ayında da devam etti. Son üç aydaki toplam artış yüzde 5,62 olarak gerçekleşti. Kasımda sebze fiyatları yüzde 9,81, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatları ise yüzde 4,18 oranında artış kaydetti.

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık TÜFE yüzde 1,49 aylık ÜFE yüzde 2,02 oranında arttı. TÜİK açıkladığı rakamlara göre; tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı, yüzde 45,29 ile domateste görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, domatesteki fiyat artışını yüzde 23,33 ile kabak izledi.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ’İN ARAŞTIRMASI YAYIMLANDI

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, enflasyon oranlarının ardından gıda fiyatlarındaki değişimi gösteren araştırma yayımladı.

Araştırmada gıda fiyatlarındaki yaz ucuzluğunun sona erdiği eylül ve ekim aylarından sonra kasım ayında da halkın enflasyonu hızla yükselmeye devam ettiği kaydedildi, “Eylülde yüzde 2,58, ekimde yüzde 1,83 olan yaşanan halkın enflasyonu kasım ayında ise yüzde 1,12 olarak gerçekleşti. Parasının büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda bulunan yoksul halkın enflasyonu son üç ayda yüzde 5,62 oldu” denildi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu AR-GE biriminin, Ankara'daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği fiyatları esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının kasım ayı sonuçları şöyle:

HER 100 LİRANIN 31 LİRASI GIDAYA

Tüketim harcamaları araştırmaları, en yoksul yüzde 10'luk kesimin harcadığı her 100 liranın 31 lirasını gıda için yaptığını, en zengin yüzde 10'luk kesimin 100 liralık harcaması içerisinde gıdanın aldığı payın ise 13 lirada kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla gıda fiyatlarında yaşanan artış ve azalışlar yoksulların bütçesini zenginlere göre çok daha derinden etkiliyor.

HER 100 LİRANIN 18,7 LİRASI EKMEK, PİRİNCE….

Birleşik Kamu-İş'in araştırmasına göre Türkiye'deki aileler gıda için harcadıkları her 100 liranın 18,7 lirasını pirinç, ekmek, bulgur, buğday unu, makarna ve şehriye gibi ürünlere harcıyor. Diğer ülkelere göre miktar olarak çok az tüketilmesine rağmen, dünyanın belki de en yüksek fiyatlarının geçerli olması nedeniyle et ve balık için yapılan harcamalar ise gıda harcamalarının yüzde 24,3'ünü oluşturuyor.

Süt, peynir, tereyağı ve diğer süt ürünleri ile yumurtanın gıda harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 18'i buluyor. Türkiye'de gıda için harcanan her 100 liranın 5,3 lirası tereyağı dışındaki yağlara,8,2 lirası meyveye, 13,3 lirası sebzeye 1,5 lirası bakliyata, 10,7 lirası ise diğer gıda ürünlerine ayrılıyor.

YOKSULLAR; EKMEK, TAHIL, ZENGİNLER; ET VE BALIK

Araştırmada “Bu arada TÜİK'in araştırmalarına göre yoksullar gıda harcamalarının büyük bölümünü ekmek, tahıl ve sebzeye ayırırken, zenginlerin gıda harcamalarının büyük bölümünü et balık ve deniz ürünleri meydana getiriyor” ifadeleri dikkat çekti.

GIDA FİYATLARINDA ARTIŞLAR

Araştırmada diğer tespitler şöyle:



Kasım ayında pirinç, ekmek, bulgur, makarna ve benzerlerinin fiyatlarında bir önceki aya göre 1,54 oranında artış yaşandı. İthalatla terbiye edilmeye çalışılan et-balık fiyatlarında yüzde 0,05 gibi düşük bir artış gözlenirken, süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamaları yüzde 4,18 oranında artış gösterdi. Kasımda katı ve sıvı yağ fiyatları yüzde 0,48 oranında arttı. Sadece mevsimlik meyvelerin dikkate alındığı meyve harcamaları yüzde 16,35 oranında azaldı. Sebze harcamaları ise yüzde 9,81 oranında artış kaydetti. Bakliyat fiyatları yüzde 2,15 oranında düştü. Diğer gıda fiyatlarında da yüzde 1,09 oranında artış yaşandı.

Eylül-Kasım döneminde ise pirinç, ekmek, bulgur, makarna ve benzerlerinin fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 2,10 oranında artış yaşandı. Et-balık fiyatlarında ise yüzde 5,50 oranında azalış gözlenirken, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatları yüzde 8,5 oranında artış gösterdi. Son iki ayda katı ve sıvı yağ fiyatları yüzde 1,41 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 0,96, sebze fiyatları ise yüzde 31,49 oranında artış kaydetti. Bakliyat fiyatları yüzde 3,90, diğer gıda fiyatları ise yüzde 5,62 oranında artış gösterdi.