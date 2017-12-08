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Maliye Bakanlığı 6 yılda bakanlıkların telefon harcamasını açıkladı

Maliye Bakanlığı, 2012'den 2017 yılının Kasım ayına kadar bakanlık ve bağlı kurum ile kuruluşlarca yapılan görüşmeler için 3 GSM şirketine, toplam 79 milyon 185 bin 931 lira ödeme yapıldığını açıkladı.

16:158 Aralık 2017
Ekonomi
Maliye Bakanlığı 6 yılda bakanlıkların telefon harcamasını açıkladı
Maliye Bakanlığı, 2012'den 2017 yılının Kasım ayına kadar bakanlık ve bağlı kurum ile kuruluşlarca yapılan görüşmeler için 3 GSM şirketine, toplam 79 milyon 185 bin 931 lira ödeme yapıldığını açıkladı.

DHA

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle, 2012- 2017 yılları arasında, yıllara ve aylara göre bakanlık ve bağlı kurum ile kuruluşlarca kullanılmakta olan mobil telefon hatlarından yapılan görüşme harcamalarının miktarı ile igili yazılı soru önergesi verdi. Tanrıkulu’nun soru önergesine Maliye Bakanı Naci Ağbal yanıt verdi. Bakan Ağbal imzası ile verilen yanıtta, 2012 ile 1 Kasım 2017 tarihleri arasında bakanlıklar ve bağlı kurum ve kuruluşlarda kullanılan sabit-mobil telefon hatları için 3 GSM şirketine toplam 79 milyon 185 bin 931 lira ödeme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, telefon harcamaları yıllara göre şöyle sıralandı:

YILLAR   TÜRK TELEKOM (AVEA)     VODAFONE      TURKCELL          TOPLAM ÖDEME

2012          2.329.340,20                        194.205,44       6.172.849,13          8.696.394,77

2013          3.939.394,56                        438.673,37       7.924.533,61         12.302.601,54

2014          3.389.421,26                      1.768.339,07      8.265.372,59         13.423.132,92

2015          2.853.021,20                      2.882.773,27      8.857.897,96         14.593.692,43

2016          3.319.101,20                      2.994.805,25     10.151.295,13        16.465.201,58

2017          3.059.947,04                      2.307.969,49       8.336.991,62        13.704.908,15

TOPLAM   18.890.225,46                  10.586.765,89      49.708.940,04        79.185.931,39

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