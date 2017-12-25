Memur ve emekli maaş 2018 zammı ne kadar olacak?

Yeni yılda memurların ve emeklilerin maaşlarına zam yapılacak. Vatandaşlar 2018 memur ve emekli maaş zammı ne kadar diye merak ediyor. Zam için 16 milyon kişi gün saymaya başladı. Peki yeni yılda memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Memurlar ve emekliler Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Memurların ve emeklilerin maaş zammı nasıl belirleniyor? 2018 yılında memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren haberin detayları…

2018 YILINDA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

MEMUR VE EMEKLİLER YÜZDE 4 ZAM YAPILACAK

2017 Ağustos’unda yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre memurlar ve emeklileri, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 zam alacaklar. Yine toplu sözleşmeye göre, 2017’nin temmuz-aralık döneminde, 6 aylık enflasyonun yüzde 4’ü geçmesi halinde; aşan tutar kadar fark, maaşlara yansıtılacak.

Enflasyon rakamları 3 Ocak 2018’de açıklanacak. Ancak, temmuz-kasım dönemine ait 5 aylık enflasyon % 4.94 olduğundan şimdiden aşağı yukarı %1'lik enflasyon zammı kesin gibi. bu da zammın en az %4 olacağını bilere anlatıyor.

Buna bilgiler ışığında 2018’in ocak ayında en düşük memur maaşı 2 bin 850 Lira civarı,

Memur emekli maaşı yaklaşık 1.960 liraya yükselecek.

En yüksek maaş 10.950 Lİra civarında olması bekleniyor.

Temmuz – kasım dönemine ait 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 5’e yakın zam kesin gibi görünüyor. Buna koşullarda;

En düşük SSK emekli aylığı 1.472 liraya,

En düşük Bağ-Kur emekli aylığı da 1.318 lira civarına yükselecek.

Yeni zam ile birlikte en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.050 liranın üzerinde olacak gibi görünüyor.