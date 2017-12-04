Mercedes-Benz Türk, OSD üyelerini ağırladı

Bu sene 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, kendisinin de üyesi olduğu OSD Lojistik Komitesi’ni Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ağırladı. 1 Aralık Cuma günü gerçekleşen toplantıya Ankara, İstanbul, Adapazarı, Bursa ve İzmit’ten 6 farklı firmadan12 temsilci katıldı.

OSD (Otomotiv Sanayii Derneği) Lojistik Komitesi'nin 2017 yılındaki son toplantısının ev sahipliğini Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası üstlendi.

2017 KOMİTE FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

2003 yılında Dış Ticaret Komitesi'nin altında Lojistik Çalışma Grubu olarak faaliyet göstermeye başlayan ve 2016 yılında komiteye dönüşen OSD Lojistik Komitesi, hem gündemi değerlendirdi hem de Aksaray Kamyon Fabrikası'nı gezdi. Anadolu Isuzu, Ford Otosan, MAN Türkiye, Oyak Renault, Toyota ve Türk Traktör şirketlerinin katıldığı toplantıda 2017 yılı Komite faaliyetlerinin değerlendirmesi yapıldı. 2018 yılı iş planının çıkarıldığı toplantıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yürütülen Çalışma Gruplarının faaliyetleri ile çalışmada gelinen son durum hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıdan sonra üyelere yenilenen tesisleriyle birlikte Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası gezdirildi. Aksaray Kamyon Fabrikası'nı gezen temsilcilere, üretim sistemleri ve Mercedes-Benz kamyonlarının teknolojisihakkında en son bilgiler aktarıldı.