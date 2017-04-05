Moody’s’den Halkbank’a soğuk duş

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Halkbank'ın kredi notunu üst düzey bir yöneticisinin ABD tarafından tutuklanmasına neden olan soruşturma nedeniyle olası bir indirim için gözden geçirmeye aldı.

Moody’s tarafından dün yapılan açıklamada, “Gözden geçirme genel müdür yardımcısının 29 Mart’ta tutuklanmasına neden olan ABD’li yetkililerin yürüttüğü yasaklı taraflarla yapıldığı iddia edilen işlemler hakkındaki incelemenin Halkbank’ın finansal göstergelerine olası etkilerini ele alacak” denildi.

Moody’s Halkbank’ın yabancı para cinsi kredi notunu Ba1 düzeyinde derecelendiriyor.

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Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla geçen hafta ABD’de tutuklandı. Atilla, İran ve Türk vatandaşı Reza Zarrab ile işbirliği yaparak İran hükümeti ve ülkedeki diğer kurumlar adına ABD bankaları üzerinden yüz milyonlarca dolar tutarında yasa dışı işlem yapmakla suçlanıyor.

REUTERS