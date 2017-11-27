Nef, yeni projenin lansmanını bir yıl öne çekti!

Nef’in, Fiba Grubu arsalarında geliştirdiği ve üç projeden oluşan Çekmeköy projesi, ilgiyle dikkat çekiyor. Nef’in Çekmeköy’deki ilk projesi olan Nef Çamlıtepe, lansmana çıkmadan 2 gün içinde satıldı ve bu satış noter ile tasdik ettirildi. Nef, Çekmeköy’de 409 konuttan oluşan ikinci projesi Nef Ormantepe’nin lansmanını da bir yıl öne çekerek dün gerçekleştirdi.

Nef'in, Fiba Grubu arsalarında geliştirdiği ve üç projeden oluşan Çekmeköy projesi, yoğun ilgiyle dikkat çekiyor. Nef'in Çekmeköy'deki ilk projesi olan Nef Çamlıtepe, lansmana çıkmadan 2 gün içinde satıldı ve bu satış noter ile tasdik ettirildi. Nef, Çekmeköy'de 409 konuttan oluşan ikinci projesi Nef Ormantepe'nin lansmanını da bir yıl öne çekerek dün

gerçekleştirdi.

ÇOK DAHA HIZLI OLACAĞIZ

Lansmanda konuşan Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Nef Çamlıtepe ile rekor kırdıklarını belirterek, “Bu rekor, Türk halkının ekonomiye duyduğu güvenin önemli bir göstergesiydi. Şimdi ikinci projemizi lansman fiyatlarıyla planlanandan çok daha önce satışa sunduk. Çekmeköy'deki 3 projenin satışının tamamını, 4 yıllık bir süreçte bitirmeyi düşünürken şimdi çok daha hızlı olacağız” dedi. Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ise, “Özyeğin Üniversitesi'ne komşu olacak bu proje bizim için büyük önem taşıyor. Titizlikle ve hassasiyetle yaptığımız ve birkaç yıl süren araştırmalar sonucunda bizim için çok değerli iş ortağı olan Nef ile bu projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. İhtiyaçların iyi analiz edildiği doğru projede, doğru fiyatlama ve doğru marka işbirliğiyle bizim de beklemediğimiz ve de piyasalara oldukça moral veren güzel bir başarı yakaladık” diye belirtti.

497 DAİRE SATILDI

Son 3 yıldır konut sektör lideri olan Nef, kurulduğu 2010 yılından bu yana hayata geçirdiği 28. proje olan Nef Çamlıtepe ile Ekim ayında 2 günde 497 adet daire satarak rekor kırmıştı. Bu başarısını noter ile de tasdikleyen Nef; İstanbul'un yeni yaşam ve eğitim vadisi Çekmeköy'deki ilk projesi Nef Çamlıtepe'nin ardından, ikinci projesi Nef Ormantepe'yi, yoğun talep üzerine planlanan tarihten bir yıl önce satışa sunacak. Çekmeköy'de hayata geçireceği Nef Çamlıtepe, Nef Ormantepe ve Nef Koruköy projelerinin basın toplantısında konuşan Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “Proje lansmanını takip eden ilk 90 günde %77 satış başarımızı, Nef Çamlıtepe ile sürdürdük ve son zamanların satış rekorunu kırdık. Lansmanını bile gerçekleştirmediğimiz projede bu rekor bize, halkımızın ekonomiye duyduğu güvenin önemli bir göstergesi oldu.

EMLAK PİYASASINI CANLANDIRDIK

Nef ve Fiba Grubu gibi iki önemli markanın bu projede bir araya gelmesi de projeye duyulan güvenin artmasında ve bu başarıda önemli rol oynadı” dedi. Türkiye ekonomisinin hassas olduğu bir dönemde, böyle bir satış rekoruna imza atmış olmanın büyük moral olduğunu belirten Timur, “Emlak piyasasını canlandırdığımız ve sektörümüze duyulan güveni bir kez daha gösterdiğimiz için ayrıca mutluluk duyuyoruz. Şimdi Çekmeköy'deki ikinci projemiz olan Nef Ormantepe'de de elimizi taşın altına koyuyoruz ve ekonomiye canlılık kazandırmak için lansmana özel fiyatlarla ve aynı şartlarla, planladığımızdan çok daha önce satışa çıkıyoruz. 3 projenin satışının tamamını, 4 yıllık bir süreçte bitirmeyi planlarken sanırım çok daha hızlı hareket edeceğiz. İstanbul'un tek eğitim vadisinin yanında hayat bulan bu projede aileler, öğrenciler ve profesyoneller hayal ettikleri yaşam alanına kavuşacaklar” dedi.

MUTLULUK DUYUYORUZ

Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ise basın toplantısında şunları söyledi: “Özyeğin Üniversitesi, bizim bugüne kadar soyadımızı verdiğimiz tek kurum ve bu kuruma komşu olacak, yanındaki arsada gelişecek proje bizim için büyük önem taşıyor. Bizim için projenin niteliği de en az finansal getirisi kadar önemli. Bu düşünceyle, titizlikle ve hassasiyetle yaptığımız ve birkaç yıl süren araştırmalar sonucunda, bizim için çok değerli iş ortağı olan Nef'le bu projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.” Fiba Grubu olarak bu projeyi neden tek başına değerlendirmediklerini de açıklayan Özyeğin, “Dünyada her şey uzmanlaşma üzerine gidiyor. Biz, neyi “daha az bildiğimizi” ve kimlerin konusunda uzman olduğunu çok iyi biliyoruz. Nef gibi, kendini ispatlamış bir markayla bu yolda birlikte yürümek, bize güven veriyor” dedi.

230 BİN METREKARE ALANDA HAYAT BULUYOR

Murat Özyeğin sözlerine, “İhtiyaçların iyi analiz edildiği doğru projede, doğru fiyatlama ve doğru marka işbirliğiyle bugünkü ekonomik konjonktürde, bizim de beklemediğimiz ve de piyasalara oldukça moral veren güzel bir başarı yakaladık. Türkiye'de, gayrimenkul sektöründe gelecek vaat eden doğru projeyi geliştirdiğinizde, tüketicinin talebi de oldukça yüksek oluyor. Çekmeköy, hızla gelişen ve değer kazanan bir bölge, biz de projelerimizle fırsatı doğru değerlendirdik. Projenin etrafında, Özyeğin Üniversitesi ile birlikte, ilkokuldan üniversiteye birçok eğitim kurumu bulunuyor. Eğitim vadisi Çekmeköy, bu proje ile daha değerli olacak” şeklinde devam etti. 1.2 milyar TL yatırım Çekmeköy'de toplam proje değeri 1.2 milyar TL olan 3 proje, 230 bin metrekarelik arazi üzerinde hayat buluyor. Nef'in bölgedeki ikinci projesi olan Nef Ormantepe'de, 1+1, 2+1 ve 3+1 olarak, bahçeli, teraslı ve balkonlu farklı tiplerde 409 konut yer alıyor. Anadolu Yakası'nın Göktürk'ü olmaya aday projede yer alan biyolojik göletler ile proje çevresinde yer alan Alemdağ Ormanı, proje sakinlerine rahat bir nefes alma imkanı sunuyor.

ÜNLÜ MİMARLARIN İMZASI

Düşük yoğunluklu alçak katlı binalarla doğa dostu bir yaşam sunan proje, dünyaca ünlü mimarların imzasına sahip. Mimari tasarımı, dört nesildir mimar olan bir aileden gelen Selin Maner Architechts ve VİVA Architects tarafından gerçekleştirildi. Durul Kuşdemir, Kubilay Akıncı ve Murat Ak tarafından kurulan VİVA Architects, her projesine özel ürettiği yenilikçi çözümleriyle dikkat çekerken, SMA ise binayla çevre arasında güçlü ilişkiler öngören ve doğaya sorumlu bir yaklaşımla projelerini ele alıyor. Peyzaj mimarisi Dalokay Design Studio tarafından yapılan proje, geneline yayılan yürüyüş yolları, biyolojik göletler, yol ağaçları, çim amfi, hobi bahçeleri, açık hava şöminesi, seyir terasları, zen bahçesi ve çok amaçlı çim alanlarla doğayla iç içe bir şehir hayatı sunuyor.