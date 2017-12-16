Öğrenciler ciroyu üçe katladı!

Samsun'da 2017 Kasım ayı itibariyle 3 milyon 600 bin lira ciroyu aşan meslek lisesi, adeta fabrika gibi çalışıyor. Geçen yıl 1,2 milyon lira ciro yapaN okul, bunu üçe katladı.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, uygulamalı eğitim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin ürettiği ürünlerden 11 ayda elde edilen ciro 3 milyon 600 bin lira oldu. Kimya bölümünde temizlik, inşaat bölümünde okul gereçleri üretiliyor. Elektrik-elektronik bölümünde ise kamu ve özel kurumlara güvenlik ve alarm sistemleri hizmeti sunuluyor. Yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü meslek lisesinde; bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, inşaat teknolojisi, tesisat teknolojisi, iklimlendirme ve kimya teknolojisi gibi bölümler bulunuyor. Öğrenciler bu bölümlerde uygulamalı olarak eğitim görüyor. Okulda üretilen ürünler talep üzerine kamu kurumlarına ve özel sektöre satılıyor.

EN BÜYÜK PAY ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜNÜN

Toplam cironun içindeki en büyük pay, 2 milyon lira ile elektrik-elektronik bölümünün. Kamu ve özel sektöre yönelik çalışan bölüm binalara güvenlik kameraları ve alarm sistemleri takıyor. Okul, müşterilerine montajın yanı sıra bakım onarım gibi hizmetler de sunuyor.

37 ÇEŞİT TEMİZLİK ÜRÜNÜ ÜRETİLİYOR

İkinci sırada, geçen yıla göre cirosunu 600 bin lira artırarak 1 milyon 200 bin liraya çıkartan kimya bölümü oldu. Kasım ayına kadar bu yıl 750 ton temizlik malzemesi üreten kimya bölümü cirosunu iki kat artırdı. İsteğe bağlı olarak öğrencilerin de çalıştığı üretim bölümünde 37 çeşit temizlik ürünü üretiliyor. Bulaşık deterjanı, el sabunu, çamaşır yumuşatıcısı, oda parfümü, bulaşık makinesi ve çamaşır suyu gibi ürünlerin yer aldığı listedeki ürünler standartların üstünde bir kaliteyle üretiliyor. Temizlik ürünlerinden elde edilen karla oluşturulan Kimya Teknolojileri Laboratuvarı Türkiye'deki okullarda bulunan en iyi kimya laboratuvarlarından biri olma özelliğini taşıyor. Temizlik ürünleri, Atakum ilçesinin isminden esinlenerek oluşturulan ‘ATA’ markası ile satılıyor. Ürünlerin önemli bir özelliği ise Sağlık Bakanlığının onaylı ürünleri olması.

Bu yıl 400 lira ciroya ulaşan inşaat bölümü ise siparişe göre başka okullara dolap, sıra, masa gibi ürünler yapıyor.

ÖĞRENCİLERE KOLAY İŞ İMKANI

Bölümlerde hem teorik hem de uygulamalı eğitim görme fırsatı bulan öğrenciler iş kaygısı yaşamıyor. Mezun olunca hemen iş bulabilen öğrenciler kendi işlerini de kurabiliyor. Üniversite okumadan iş imkanı bulduklarını belirten öğrenciler, bu durumun kendileri için çok iyi bir fırsat olduğunu söylediler. Alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler de yüksek okullara geçiş yapabiliyor.

“ÖĞRENCİLER HEM ÖĞRENİYOR HEM ÜRETİYOR HEMDE PİYASA ŞARTLARINI ÖĞRENİYORLAR

Türkiye’nin en iyi meslek liselerinden biri olduklarını belirten Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Saraç, “Okulumuz 1977 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. 5 alanda bin 630 öğrenciye eğitim vermekteyiz. Açık meslek lisesinde ise 300 öğrenciye eğitim veriyoruz. Okulumuz kurulduğundan beri döner sermaye işletmesiyle çalışıyor. Döner sermayemize bağlı olarak Kimya, Elektrik Elektronik, İnşaat Teknolojileri alanında faaliyetler yürütüyoruz. Bu üç alanda genel yık ki ciromuz 1 milyon 200 bin TL idi. Bu rakam katlanarak, Kasım ayı itibarıyla bu yıl ki ciromuz 3 milyon 600 bin liraya çıktı. Yılsonuna kadar bu rakam daha da artacaktır. Kimya alanında 37 çeşit temizlik ürünü üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünleri kamu ve özel kurumlara satıyoruz. Öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor hem kazanıyor hem de piyasa şartlarını öğreniyorlar. Elektrik elektronik teknolojileri alanında görüntü ve ses sistemleri, güvenlik kamerası ile alım sistemleri alanında hizmetler veriyoruz. Okullara, kamu ve özel kurumlarına hizmet veriyoruz. Güvenlik sistemlerinin kurulumunun yanında bakım hizmetleri de veriyoruz. İnşaat teknolojileri alanında ise sipariş üzerine okulların donatım ihtiyaçlarını yapıyoruz. Bu üretimlerden elde edilen kardan çalışan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz pay alıyor. Geri kalan karımız okulumuz için harcanmaktadır. Okulumuzda kendi yemeğimizi çıkartıyoruz. Maddi durumu iyi olmayan 250 öğrencimize burada ücretsiz yemek imkanı da sağlıyoruz” dedi.

“FİRMALARIN ELEMAN TALEBİNİ KARŞILAYAMIYORUZ”

Mezun olan öğrencilerin iş sorunu yaşamadığını belirten Saraç, “Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin piyasa da iş bulamama gibi bir sıkıntıları yok. Yeter ki kendileri istekli olsunlar. Bu okuldan mezun olduklarında hem kendi işlerini kurabilme fırsatı yakalamış oluyorlar hem de sektörlerinde rahatlıkla iş bulabiliyorlar. Öğrencilerimizin bir kısmının yüksek okula bir kısmının da askere gitmesinden ötürü sektörden bize gelen eleman talebini karşılayamıyoruz. Bizim asıl amacımız döner sermaye işletmesinde meslek okullarını aktif hale getirerek ilgiyi uyandırmak. Son zamanlarda 10-11-12. sınıf öğrencilerinin sigortalama işlemleri yapılmaktadır. 12. sınıftaki öğrencilerin mesleki eğitim müdürlüğü tarafından devlet katkısıyla asgari ücretin üçte biri karşılanmaktadır. Bunlar öğrencilere büyük avantajlar sağlamaktadır. Okulumuz Türkiye’de sayılı meslek lisesi arasındadır. Döner sermayesi en iyi olan okullardan biridir. Özellikle kimya alanında Türkiye’deki birçok okula rehberlik hizmeti vermektedir. Bu konuda biz talep eden okullara yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.