P&G Türkiye ve SOGİP’ten işbirliği

Procter and Gamble (P&G), Türkiye’deki 30’uncu yılında Sosyal Girişimcilik Programı (SOGİP) ile iş birliğine imza attı.

Üniversite öğrencileri arasında girişimcilik kültürünün gelişmesi, yenilikçi ve yaratıcı girişimciliğin yaygınlaşması ve sosyal girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi için Boğaziçi Üniversitesi Mezunu İş İnsanları Derneği (BRM) tarafından hayata geçen SOGİP'in yeni döneminde gençlere P&G Türkiye yöneticileri mentorluk edecek. Bu yıl İstanbul'da 600 öğrenciye ulaşmayı hedefleyen SOGİP'in, 2017 destekçileri arasında Türkiye Cumhuriyet Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı da yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “DNA'sında, içinde bulunduğu topluma katkı ve inovasyon bulunan bir şirket olarak sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için girişimciliği desteklemeyi önemsiyoruz. Sosyal Girişimcilik Programı ile üniversite öğrencilerinin yenilikçi düşünme ve girişimcilik konusunda yanında yer alarak, geleceğin girişimcilerine yol gösterici bir rol üstleneceğiz” dedi.

P&G gibi uluslararası alanda köklü bir kuruluşun desteğini almaktan mutluluk duyduklarını belirten Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği (BRM) YK Başkan Yardımcısı Murat Ülman, “Sosyal girişimcilik programımız SOGiP’le üniversite öğrencilerinin sosyal fayda ve toplumsal değer yaratma yolundaki hayallerini girişime dönüştürebilmelerine destek oluyoruz. Bu yıl iki dönemini başarıyla tamamladığımız programla 73 öğrenciye ulaştık. P&G'nin de destek verdiği 3'üncü dönemimizde 15 değişik üniversiteden 40 öğrencinin daha sosyal girişimcilik yolunda ilk adımı atmalarına yardımcı olacağız” açıklamasında bulundu.

P&G Türkiye, girişimcileri destekleyebilmek için küresel bir hareketin yerel önderliğini yapan Endeavor Türkiye Derneği'nin de 2017-2019 dönemi Yönetim Kurulu'nda yer alıyor.