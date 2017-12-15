Polis maaşları 2018’de ne kadar olacak?

Hükümet ile sendikalar arasında yapılan görüşmeler her yıl yapılacak olan zam oranlarını belirliyor. Peki yeni polis maaşları ne kadar oldu? 2018'de polisler ne kadar maaş alacak? İşte polis maaşları ile ilgili son durum...

Hükümet ile sendikalar arasında polis memurlarının maaşlarına yapılacak zam hakkında görüşmeler yapılıyor. Sendikalar polis memurlarının maaşı ile ilgili hükümete hangi teklifleri sundu? Polis maaşları ne kadar olacak? İşte polis maaşları hakkında son durum…

2017 POLİS MAAŞLARI NE KADAR?

2017 Memur maaş katsayıları, yüzde 3’lük ocak ayı zammına göre yeniden belirlendi. Maliye Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, açıklanan enflasyon rakamlarının ardından geçen yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı çıkmadı, memur maaş katsayısı ocak ayı itibarıyla 0,096058’e, taban aylık katsayısı 1,503595’e, yan ödeme katsayısı da 0,030462’ye çıkarıldı.

Polis memuru maaşı 3.942 lira, baş komiser maaşı ise 4.506 lira oldu.

MEMUR-SEN’İN ÖNERİLERİ

Memur-Sen hükümete üç alternatifli teklif sunmuş ilk teklifte, 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019’un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam talep etmişti.

İkinci teklifte, 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019’dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam istendi.

Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile, 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

KAMU-SEN VE KESK’İN ÖNERİLERİ

Türkiye Kamu-Sen, 2018’de seyyanen net 150 lira, yüzde 10 artı yüzde 10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3’lük zam ile 2019’da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8’lik artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu.

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) ise diğer konfederasyonlardan farklı olarak yüzdelik artış yerine en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3,450 liraya çıkarılmasını istiyor.

2018 POLİS MEMURLARI MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2018-2019 polis maaşları için henüz netleşmedi. Polis maaşlarına yapılacak zam görüşmeleri devam ediyor.