Sabancı Holding ve Alman E.ON arasında Enerjisa anlaşması

Sabancı Holding ve Alman E.ON eşit ortak oldukları Enerjisa ve iştiraklerinin yeniden yapılandırılması konusunda anlaşma yaptı.

Sabancı Holding ve Alman E.ON eşit ortak oldukları Enerjisa ve iştiraklerinin yeniden yapılandırılması konusunda anlaşma yaptı.

Sabancı Holding ve Alman E.ON , yüzde 50’şer payla sahip olduğu Enerjisa Enerji ve iştiraklerinin yeniden yapılanması konusunda anlaşma yaptı.

Sabancı Holding’den KAP’a yapılan açıklamada, bu kapsamda farklı dinamiklere sahip olan elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerinin bir çatı şirketi altında; enerji üretim, enerji toptan satış ve doğalgaz toptan satış şirketlerinin farklı bir çatı şirketi altında toplanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada “Bu yeni stratejik yapılanmayla Enerjisa’da, güçlü ve yüksek potansiyelli iki şirket yaratılması amaçlanmaktadır” denilerek, gelecekte bu iki şirket için ayrı halka arz süreçlerinin de yönetilebileceği belirtildi