Şarküteride 60 grama talim

1.5 milyar liralık şarküteri pazarı, yüksek et fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor. Satışlarda yaşanan düşüş küçük gramajlı ürünlerle aşılmaya çalışılıyor

Pastırma, sucuk, salam gibi geleneksel et ürünlerinin artık 60 gramlık paketler halinde ve kampanya ile satılabiliyor. Sektörde yaşanan sıkıntıyla ilgili görüşlerini aktadar Polonez Genel Müdürü Andaç Günsoy, “Artık tüketici, üzerinde kampanya olmayan ürünleri de almıyor. Şarküteri ürünlerini yüzde 50 indirim veya bir alana bir bedava kampanyaları ile satabiliyoruz. Yüzde 20-30'luk indirimler bile satmaya yetmiyor” diye konuştu.

PAKETLER KÜÇÜLDÜ

Yılın ilk üç ayında kırmızı et fiyatlarında tüm tedbirlere rağmen düşüş olduğunu aktaran Günsoy, dana eti ürünlerinde yüzde 6, piliç eti grubunda ise yüzde 8'lik zam yaptıklarını ve mayıs ayı itibarıyla zamların raflara yansıyacağını dile getirdi. Geçen yılın ilk üç ayına oranla perakende satış noktalarında bir artış olduğunu bunun da pazarda göreceli bir büyüme etkisi yarattığını anlatan Günsoy, tüketicinin alışveriş alışkanlığındaki değişimleri şöyle değerlendirdi: “Artık normal fiyatından ürünleri satamıyoruz. Mutlaka ciddi bir kampanyası olması gerekiyor. Bu tip uygulamalarla ciro oluşabiliyor. Et fiyatlarından dolayı 370 gramlık sucuklar 250'ye, 250 gramlıklar 200'e geriledi. Salam jambon tipi ürünlerde çabuk tüketilebilecek 60 gramlık aç bitir ürünleri artık pazarı domine ediyor. Eskiden satılan ürünler 150-200 gram idi şimdi bu 60 grama indi. Bundan dolayı ton bazında pazarda bir geriye gidiş var. Kârlılıklar sektörde yüzde 1-3 seviyesinde ”

MALİYET FİYATA YANSIMADI

Andaç Günsoy, son iki yıldır piyasanın da stabil olduğunu çok fazla büyüme olmadığına işaret etti. 2015'e göre geçen yıl dana eti ve beyaz et fiyatlarında artış yaşandığını kaydeden Günsoy, döviz ve asgari ücretle birlikte maliyetlerin artış gösterdiğini aktardı. Artan maliyetlerin şirketler tarafından fiyatlara gerektiği kadar yansıtılamadığını aktaran Günsoy, “Yüzde 5-6 civarında fiyat artışı yapabildik, maliyetlerimiz ise son iki yılda yüzde 8 arttı. Geçen yıl 182 milyon TL'lik ciro elde ettik, sattığımız tonaj ise değişmedi. Piyasada da toplam olarak bakıldığında ciddi bir ciro artışı yansımadı. Piyasa stabil geçti ve perakende kısmında 1.5 milyar TL'lik bir büyüklük söz konusu” dedi.

Yüzde 70”i pakete girdi

Piyasada 10 yıl öncesine kadar şarküteride açıktan satılan ürünlerin payı yüzde 60'a ulaşırken, bu rakam şimdilerde yüzde 70 paketli, yüzde 30 açıktan satılan ürün olarak değişti. Ürün bazında bakıldığında bu sektörün lideri açık ara sucuk ürün grubu oluştururken, ambalajlı sucuk satışı hâlâ yüzde 50 seviyesinde. Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde tüketiciler sucuk, kavurma ve pastırma gibi geleneksel tatların yanı sıra salam, sosis, jambon ve füme etin en önemli tüketim bölgeleri. İç Anadolu Bölgesi'nde sucuk tüketimi açık ara önde giderken, sucuğu sırasıyla pastırma ve kavurma takip ediyor.

200 MİLYON LİRA CİRO HEDEFLİYOR

Şarküteri ürünleri dışında Polonez Brasserie konsepti ile restoran işine de giren şirket, İstanbul'da 3 şube ile faaliyet gösteriyor. Sektördeki düşüş üzerine yatırımlarda yönünü restoranlara çeviren Polonez'in alım gücü ve markası ile bir zincir kuracaklarını açıklayan Andaç Günsoy, şirketin ortakları arasında yer alan Tahincioğlu Grubu ile bu yıl en az 3 projeye imza atacaklarını aktardı. Günsoy, 3 AVM'ye gireceklerini dile getirdi. Özellikle dünya mutfağının sunulduğu Brasserie konseptine odaklandıklarını anlatan Günsoy, perakende tarafında ise 2017 için yüzde 10-12 arası büyüme ile 200 milyon TL ciro hedeflediklerini açıkladı.