Son dakika… Milyonlarca çalışanın gözü yeni Bakan’da

Kabinede yapılan değişiklerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilen ve sendika geçmişi olan yeni Bakan Jülide Sarıeroğlu'nun, kıdem tazminatı konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Çalışanın sahip olduğu hakları olumsuz etkileyeceği düşünülen yeni kıdem tazminatı modeline sendikalar karşı çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım arasında gerçekleştirilen süpriz görüşmenin ardından kabinede değişiklikler yaşandı. Başbakan Yıldırım’ın toplantı sonrası yaptığı açıklamaya göre beş bakanın görev yeri değişirken kabineye altı yeni isim geldi.

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Yapılan değişiklerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Mehmet Müezzinoğlu’nun yerine Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu getirildi. Jülide Sarıeroğlu geçmiş dönemlerde HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanlığı, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanlığı gibi görevler üstlendi.

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Hal böyleyken sendika geçmişi bulunan yeni Bakan Jülide Sarıeroğlu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir numaralı gündemi olan kıdem tazminatı konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Eski Bakan Mehmet Müezzinoğlu döneminde hayata geçirilmesi planlanan kıdem tazminatı düzenlemesinde Avusturya modelinin örnek alınacağı söyeleniyordu.

AVUSTURYA MODELİ NEDİR?

Kıdem tazminatında her yıla bir maaş düzenlemesi yerine en çok üzerinde durulan sistem Avusturya modeli. Avusturya modelinde çalışılanın her bir ay için brüt ücreti üzerinden devlet fonuna yüzde 1.53’lük bir pay yatırılacak. Bu hesaba göre tazminat almaya hak kazanan çalışan 5 yıl sonunda 2 aylık brüt ücret, 15 yıl sonunda ise 4 aylık brüt ücretini tazminat olarak almaya hak kazanacak. Çalışanlar 3 yıldan önce kıdem tazminatı alamayacaklar. 5 yıl çalışan bir işçi doğum, evlat edinme veya çocuk bakma gibi sebeplerle işinden ayrılırsa tazminatını almaya hak kazanacak.

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SENDİKALAR KARŞI ÇIKMIŞTI

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) Genel Kurulu’nda oybirliği ile alınan kararda kıdem tazminatlarının fona devredilmesi durumunda “genel grev” yapılacağı belirtilmiş, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu da kıdemi “kırmızı çizgi” ilan etmişti.