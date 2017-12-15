Taşeron işçilere kötü haber! Taşeron kadroya dahil olmayacak işçiler hangileri?

Taşeron işçiler yıllardır kadro hayali kuruyor ancak yeni düzenleme binlerce işçiyi hayal kırıklığına uğrattı. Hükümet tarafından açıklanan taşeron kadroya bütün işçiler dahil değil. Peki taşeron işçilere kadro düzenlemesine kimler dahil? İşte düzenlemeye dahil olmak için sağlanması gereken şartlar ve taşeronda son durum...

Taşeron işçiler yeni düzenleme ile ilgili adeta haber bombardımanına tutuldu, haliyle işçilerin kafası karıştı. Kimi yeni düzenleme ile mutlu kimi oldu, ise hayal kırıklığına uğradı. Çünkü taşeron kadro düzenlemesinde bazı şartlar belirlendi. Taşeron işçilerin kafasında birçok soru işareti var. Taşeron işçiler Alo 170 hattını arayarak sorularına yanıt bulabilir ya da haberimizden yeni düzenleme hakkında ayrıntılı bilgi edinebilir.

Taşeronda çalışan işçilerin kamuya alınmalarında en son tarih 4 Aralık olarak belirlendi. 4 Aralık, Başbakan Binali Yıldırım'ın Kore'ye giderken havaalanında taşeron müjdesini verdiği tarih. Ertesi gün, yani 5 Aralık'ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Meclis'teki AKP grubunda ayrıntıları açıklamıştı. Bu açıklamalardan sonra taşeron şirketinde işe girip kolay yoldan kamuya geçişi önlemek amacıyla yasanın yürürlük tarihine “yayımlandığı gün” yerine “4 Aralık” tarihi yazılacak. Dolayısıyla en son 4 Aralık'ta SGK kayıtlarında taşeron işçi görünen herkes kamuda kadroya alınacak.

İSTİSNASI DA VAR

Milat konusunda bazı istisnalar da uygulanacak. Başta şehir hastaneleri olmak üzere kamudan özele geçişlerle ilgili özel durumlar istisna kapsamına alınacak. Örneğin Yozgat Şehir hastanesinde çalışan taşeron işçilerde 4 Aralık şartı aranmayacak. Daha önce kamu hastanelerinde taşeron işçi olarak çalışanlar, Yozgat şehir hastenesi kurulup özel sektöre devredilince, toplu olarak şirketin taşeron elemanları olmuşlardı. Ancak 4 Aralık tarihinde kamunun taşeron işçisi görünmedikleri halde bu işçiler de kamuda çalışıyor sayılarak kamu işçisi yapılacak. Bu şekilde 30 bin taşeron işçisi olduğu belirlendi.

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SGK KAYITLARI ESAS ALINACAK

Taşerona kadro çalışmasının başlaması üzerine çalışan taşeron işçilerin işten atılıp yerlerine torpilli işçilerin işe alındıkları eleştirileri de yapılmıştı. Bu sorunların önlenmesi için SGK kayıtlarının esas alınması benimsendi. SGK kayıtlarında bu şekilde işten çıkarılıp yerlerine yenilerinin alındığına ilişkin durumlara rastlanması halinde başvuru üzerine haksız bir sebeple mağdur edilenlerin de kadroya alınması sağlanabilecek. Ancak 4 Aralık öncesinde yoğun işe girişlerin olup olmadığı henüz bilinmiyor.

65 YAŞ SINIRI KALKTI

Normalde kamuda 65 yaşın üstünde kimse çalıştırılmıyor. Taşeron işçiler için de düzenlemeye böyle bir yasak konulmuştu. Ancak, gelen talepler üzerine 65 yaş sınırı, henüz emekli olmamış taşeron işçiler için kaldırıldı. Buna göre, emekliliğini henüz hak etmemiş, yeterli sigorta prim gününe ulaşamamış taşeron işçileri emeklililiğini hak edene kadar kamu işçisi olarak çalışmaya devam edebilecekler.

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GÜVENLİK İŞÇİSİ ATILMAYACAK

Düzenlemeyle birlikte 130 bin civarında özel güvenlik personeli de kamuda kadroya geçecek. Güvenlik elemanları yasa gereği her 5 yılda bir eğitim, sağlık ve güvenlik sınavından geçiriliyor. Taşeron sisteminde, niteliğini kaybeden özel güvenlik elemanları bu işi yapamıyorlar, hatta işsiz kalıyorlardı. Ancak kamuya geçtikten sonra niteliğini kaybeden güvenlik elemanları işten çıkarılmayacak, aynı iş kolunda geri hizmette çalıştırılacaklar.

YÜZDE 4 ARTI 4 ZAM VAR

Taşeron işçiler eğer bir sendikaya üye isler önümüzdeki yıl yüzde 4 artı oranındaki yüksek hakem kurulu zammından yararlanacaklar. Sendika üyesi olmayan ancak sendikaya dayanışma aidatı ödeyen işçiler de bu zamlardan faydalanacaklar. Taşeron işçilere, kamuda toplu iş sözleşmesi imzalayan Türk-İş'in aldığı zamlar ise uygulanmayacak. Kamuda halen 100 bin kamu işçisi çalışıyor. Düzenlemeyle birlikte 450 bin yeni kamu işçisi kadroya girecek, toplam sayı 550 bine ulaşacak. Belediye şirketlerinde de 90 bin kişi çalışıyor. Belediye şirket kadrolarındaki işi saysı da 400 bin eklenerek 490 bine çıkacak. Belediye şirketi kapanmadığı sürece bu işçiler çalışmaya devam edecekler.

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50 BİN İŞÇİ KADROYA ALINMAYACAK

Kamuda çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçisi kadroya geçmek için gün sayarken, kadroya alınacaklar listesine giremeyen 69 farklı kurumda çalışan 50 bini aşkın taşeron işçisi ise adeta şok yaşıyor. Üzerinde çalışılan taşeron düzenlemesine göre taşerona kadroda, 2 farklı kamu kurumu grubu bulunuyor. Bunlardan ilki merkezi bütçe kapsamında yer alan kamu kurumları, ikincisinde ise yerel bütçe kapsamındaki belediyeler ile il özel idareleri yer alıyor. Merkezi bütçeli kurumlarda yaklaşık 450 bin, yerel idarelerde ise yaklaşık 400 bin işçi çalışıyor. Merkezi bütçeli kurumlardaki taşeron işçisine kamu işçisi statüsü verilecek. Belediye ve il özel idarelerindeki işçiler ise taşeronlar yerine kamu kurumlarının işçisi olacak. Bu iki statünün dışında kamu iktisadi teşebbüsleri de (KİT) bulunuyor.

İKİ BÜYÜK NEDEN VAR

Birincisi, bu kurumların bir bölümünde kamunun yanı sıra özel şirketlerin de hissesi bulunuyor. Yani birçok şirket kamu- özel ortaklığı şeklinde iki patronla yönetiliyor. İkinci neden olarak ise bu kurumların bir süre sonra özelleştirilecek olması gösteriliyor. Dolayısıyla 69 kurumdaki 50 bin taşeron işçisine kadro verilmesi halinde özel şirketler de bir anlamda kadro kapsamına alınmış gibi olacak. Ayrıca bir süre sonra kurumları özelleşen taşeron işçiler bu sefer kadrolu kamu işçisi statüsünden 4B statüsüne, yani sözleşmeli memur statüsüne geçirilmek zorunda kalınacak. Türk-İş, kadro dışı kalan 50 bin işçinin de kadroya alınması için kabine üyeleri arasında adeta mekik diplomasisi başlattı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay sorunun çözümü için bir hafta içinde iki kez Başbakan Binali Yıldırım , Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal ile görüştü. Türk-İş yetkilileri, Başbakan Yıldırım’ın uygun formülün bulunması için bakanlara talimat verdiğini söylediler.

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MERKEZ BANKASI BİLE VAR

50 bin işçiye kadro verilmesi için çözüm aranan 69 kurumdan bazıları şöyle: TCDD, TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, TKİ, TTK, TPAO, Çay- Kur, AOÇ, BOTAŞ, TOKİ, Et ve Süt Kurumu, Eti Maden,-TEDAŞ, TETAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, MKEK, Milli Piyango, Sümer Holding, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Kalkınma Bankası, Eximbank, TMSF, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı, TRT, Borsa İstanbul, Devlet Malzeme Ofisi, Tİ-GEM, TMO, TİM, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Türkiye Denizcilik İşletmeleri…