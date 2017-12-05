Taşerona kadro için net ifade: 12 madde var! İşte taşeronda son durum

Kadro beklentisi olan taşeron işçiler için hükümet tarafından son dakika açıklamaları art arda geldi. Bekir Bozdağ'ın Bakanlar Kurulu'nda taşeron işçilerin gündeme gelmediğini belirtmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım "12 maddeden oluşuyor, detayları Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız bu hafta içerisinde ilgili taraflarla paylaşmış olacak" dedi.

Taşeron işçilerin kadro beklentisinde geri sayım başladı. Başbakan Yıldırım, Güney Kore ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Taşeron işçiler için hazırlıkların tamamlandığını belirten Yıldırım, Çalışma Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağını söyledi. İşte taşeronda son durum ve Binali Yıldırım’ın açıklamalarının tamamı…

BAŞBAKAN: ERDOĞAN DA DEĞİNECEK

Taşeron düzenlemesine ilişkin soru üzerine Yıldırım, “Taşeron olarak çalışanların kadroya, kamuya kadroya alınması, sürekli çalışan hale getirilmesi yönünde Çalışma, Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın yaptıkları çalışmalar tamamlandı ve bu konudaki düzenleme son şeklini aldı. Esas itibarıyla bu statüde çalışan yüzbinleri ifade edeceğimiz kişilerin kamuda işçi statüsünde süresiz sözleşmeli olarak çalışmasını öngören bir düzenleme gerçekleşecek. Bununla ilgili detaylar 12 maddeden oluşuyor, detayları Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız bu hafta içerisinde ilgili taraflarla paylaşmış olacak. Muhtemelen yarınki(bugün) grup toplantımızda da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya değinebilir” diye konuştu.

BEKİR BOZDAĞ: ELİ KULAĞINDA



“Taşeron konusu eli kulağında dersek yanlış olmaz. Çalışmalar tamamlanmış durumda. Bu hafta Bakanlar Kurulu'na gelmedi ama önümüzdeki Bakanlar Kurulu'na gelebilir. Bütçe görüşmelerinden sonra parlamentoya gelecek.”

MAHİR ÜNAL: 1 HAFTA İÇERİSİNDE

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Ünal, taşeron işçilerin son durumu hakkında “1 hafta içerisinde adımlar atılacak” dedi.