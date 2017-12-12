Taşerona kadroda sıcak saatler! Başbakan ile bakanlar tekrar bir araya geliyor

Başbakan Binali Yıldırım taşerona kadro düzenlemesini konuşmak üzere bir düzenleme toplantısı gerçekleştirdi. Böylece Taşerona kadro düzenlemesini bekleyen on binlerce işçi 'Taşerona ne zaman kadro verilecek? sorusunun cevabını daha da büyük bir heyecanla beklemeye başladı. Peki işçilere hangi statü ile kadro verilecek? 4c nedir? 4b nedir? 4a nedir? İşte taşeron işçilerle ilgili hükümetten yapılan son açıklamalar ve gelen haberler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta taşeron işçilere verilen kadro müjdesiyle ilgili açıklamasından sonra hükümetin bu konudaki yoğun mesaisi sürüyor. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve diğer hükümet yetkililerinden gelen taşerona kadro haberleri.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun açıklamalarıyla taşerona son şeklinin verilmesi için cuma günü Başbakan Yıldırım başkanlığında Maliye Bakanı Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu’nun katılımıyla toplantı yapıldığı gelen haberler arasında. Düzenlemenin ayrıntılarının görüşüldüğü toplantıda, sendikaların görüş ve önerileri de yorumlandı.

Düzenlemenin en kısa sürede T.B.M.M’ye sevk edilmesi planlanırken, ilgili bakanların Başbakan Yıldırım başkanlığında bu hafta tekrar bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi.

450 BİN KİŞİ KADROYA ALINACAK

Çok fazla taşerona verilmiş olan iş var kimseyi kırmadan dışında tutmadan en iyi model bu olduğu için bu şekilde sonuca ulaştık.

450 bin kişiyi tam kadrolu olarak almış olacağız. Çok büyük bir rakam bu. Ben bazı rakamları da vermek istiyorum. Hali hazırda bu direkt kadroya aldığımız kardeşlerimizle ilgili olarak işçi 4/D sayısı 109 bin kişi. 109 bin işçimiz var kamuda biz 450 bin kişiyi kadroya alıyoruz. Yaptığımız işin büyüklüğünü anlatmak açısından bu rakamı vermeliyim.

Bu anlamda ben gerçekten hayırlı olmasını diliyorum. İkinci aşamada belediyelerde ve il özel idarelerde çalışan kardeşlerimizin durumu var. Buradaki kardeşleri belediye iktisadi teşekküllere alıyoruz. İl özel idarelerinde de böyle olacak.

Yeni düzenlemeye göre bakanlıklar, genel müdürlükler, üst kurullar ve üniversitelerde çalışan ve önemli bir bölümü memurun işini yapan 450 bin taşeron işçisi ‘kamu işçisi' ismiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 4/D statüsünde devlet kadrosuna alınacak. Bunların dışında kalan belediyeler ile il özel idarelerinde çalışan yaklaşık 400 bin taşeron işçisine ise belediyelerin iktisadi teşebbüslerinde (BİT) kadro verilecek. Dolayısıyla bu işçiler 657 sayılı yasanın dışında bırakıldı, daha düşük bir güvence ile çalışacaklar.

ÖZELLEŞTİRME MAĞDURU

Düzenlemeyle, taşeronların dışında kamuda halen 4/C statüsünde çalışan ve özelleştirme sonrası kurumunu kaybeden yaklaşık 23 bin işçi ise 4/B yani sözleşmeli memur statüsüne alınıyor. Bu işçiler arasındaki ilkokul mezunları destek personeli olarak odacı ve bekçi gibi kadrolarda çalıştırılacak, lise ve daha yüksek eğitimliler ise büro personeli olacak. Ayrıca TÜİK'de anketörlük yapan 3 bin personel de yine 4/B kadrosuna alınarak sözleşmeli personel yapılacak. Tüm bunların dışında yılda sadece 5 ay 29 gün çalışan 25 bin geçici işçinin çalışma süresi de 4 ay uzatılarak 9 ay 29 güne çıkarılacak.



EĞİTİM SEVİYESİ VE YAŞ ŞARTI YOK!

Düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılan ayrıntılarına göre, söz konusu kadro fırsatı, merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçe ile düzenlenen kurum ve kuruluşlardaki tüm taşeron işçileri ilgilendiriyor. Yaş ve eğitim seviyesi şartının aranmadığı düzenlemeden yararlanmak isteyen taşeron işçilerin, öncelikle çalıştıkları kurumlara başvurmaları gerekecek.

Başvuruların ardından yapacakları işle ilgili bir sınava tabi tutulacak işçilerden sınavda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından bulundukları iş yerlerinde kadrolu çalışmaya başlayacak. Kadroya kavuşacak işçiler mevcut ücretleriyle çalışmaya devam ederken, tayin hakları bulunmayacak. Buna karşın, işçiler sahip olacakları 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde iki aylık ücretlerine yaklaşan fazladan kazanca sahip olacak. Emekli olup da kamuda taşeron işçi olarak çalışanlar kadro imkanından faydalanamayacak.

4A, 4B, 4C NEDİR?

4A Eski sistemde SSK’ya prim ödeyenler, yani herhangi bir iş yerinde sözleşmeli işçi olarak çalışanlardır. 4/a kavramı 5510 sayılı yeni yasa ile sgk kapsamında yani yeni yapıda SGK kapsamında olanlara 4 A’lı denmektedir.

4B Eski sistemde Bağkur’a prim ödeyenler, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar; 4(b) BAĞ-KUR sigortalısı sayılmaktadır. Kendi adına bağımsız olarak çalışan esnaf, sanatkar, tüccar, serbest meslek erbabı kişiler bundan sonra kendilerine “Bağ-Kur’luyum” demek yerine, “4B’liyim” diyecekler.

4C Eski sistemde Emekli Sandığı’na bağlı, devlet memurlarıdır. Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdi

TAŞERON İŞÇİLER HANGİ STATÜYE GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, canlı yayınında soruları yanıtladı.

4 kademede sınıflandırabiliriz yaptığımız çalışmaları. Tam kadro alan kardeşlerimiz 450 bin kişilik, merkezi yönetim kapsamında genel bütçe ile düzenlediğimiz kamu kuruluşlarında çalışanlar. Denetleyici kurumlar var burada. Özel bütçeli meclis gibi kuruluşlar söz konusu. İş Kur gibi SGK gibi burada çalışan 450 bin kardeşimiz amasız fakatsız şartsız direkt 657 sayılı devlet memuru kanunu olan 4/D statüsü ile olacaklar. Daha önce de kadro verildiği zaman işçi şeklindeydi. Mevzuatı bilmemeye tartışmalar gerçekleşmişti. Hali hazırda işçi olarak çalışıyorlar. Farklı alanlarda çalışanlar olduğu için bizim bakış açımız işçi olaraktı. Daha önce hazırladığımız bir çalışma vardı.

Düzenlemeyle, taşeronların dışında kamuda halen 4/C statüsünde çalışan ve özelleştirme sonrası kurumunu kaybeden yaklaşık 23 bin işçi ise 4/B yani sözleşmeli memur statüsüne alınıyor. Bu işçiler arasındaki ilkokul mezunları destek personeli olarak odacı ve bekçi gibi kadrolarda çalıştırılacak, lise ve daha yüksek eğitimliler ise büro personeli olacak. Ayrıca TÜİK'de anketörlük yapan 3 bin personel de yine 4/B kadrosuna alınarak sözleşmeli personel yapılacak. Tüm bunların dışında yılda sadece 5 ay 29 gün çalışan 25 bin geçici işçinin çalışma süresi de 4 ay uzatılarak 9 ay 29 güne çıkarılacak.

İKRAMİYE ALACAKLAR

Hazırlanan çalışmaya göre işçiler mevcut haklarıyla kamuya geçiş yapacaklar. Dolayısıyla maaşları, bir dahaki toplu sözleşmeye kadar değişmeyecek. Ancak bazı sendikacılar 2018 yılından itibaren kamu işçisine uygulanacak zamlardan taşeron işçilerin de yararlanabileceğini ifade ediyorlar. Emekli olup taşeronda çalışan işçilere kadro verilmeyecek. Bu arada TÜRKİŞ Başkanı Ergün Atalay kadroya alınan işçilerin yılda 52 günlük ikramiye alacak. Bu da yaklaşık 2.500 lirayı buluyor.