Bakan Müezzinoğlu "FETÖ soruşturmalarında tüm kamuda 135 bin 356 kişi ihraç edildi" dedi.

Bakan Müezzinoğlu "FETÖ soruşturmalarında tüm kamuda 135 bin 356 kişi ihraç edildi" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu CNN Türk’te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Müezzinoğlu, FETÖ soruşturmalarında tüm kamuda 135 bin 356 kişi ihraç edildiğini söyledi.

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‘AY SONUNDA SON ŞEKLİNİ VERECEĞİZ’

Torununa bakan büyükanneye maaş projesine de değinen Bakan Müezzinoğlu, “Anne istihdama devam etsin, anneanne veya babaanne çocuğa baksın. Bu projeye ay sonunda son şeklini vereceğiz. 6-7 milyon TL’lik bir finansmanı var. Her yıl için 100 bin anne, 5-6 yıllık periyotta 500 bin aileyi ilgilendiriyor. Çıkan sonuçları 6 -7 ay sonra konuşacağız. Pilot uygulamayı göreceğiz.” dedi.