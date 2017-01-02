Türkiye en çok malı yine Almanya’ya sattı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Aralık ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2016 yılında da Türkiye’nin en çok mal sattığı ülke geçmiş yıllarda olduğu gibi Almanya oldu. Türkiye’nin 2016’da toplam ihracatı 2015’e göre 1.3 milyar dolar azalarak 142.6 milyar dolara gerilerken Almanya’ya yaptığı ihracat 595 milyon dolar arttı.
Türkiye 2016 yılında Almanya’ya 14 milyar 7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke Irak oldu. Türkiye çoğunluğu Kuzey Irak’a olmak üzere 2016 yılında ülkeye 7.6 milyar dolarlık ihracat yaptı. Kuzey Irak’ı sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve İtalya izledi.
Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ülke ise yine Çin oldu. Türkiye 2016’ya göre 2015’te yüzde 3.78 daha fazla Çin’den ithalat yaptı. 2015 yılında Türkiye Çin’den 22 milyar 720 milyon dolarlık ihracat yaparken bu rakam 2016’da 23 milyar 578 milyon dolara çıktı.