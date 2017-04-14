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Türkiye’nin en itibarlı markaları açıklandı

Türkiye'nin en itibarlı markaları belirlendi. Türkiye'nin en itibarlı markası Koç Holding olurken bankacılıkta İş Bankası, alkolsüz içecekte Coca-Cola zirveye oturdu.

Sozcu.com.tr
11:2114 Nisan 2017
Ekonomi
Türkiye’nin en itibarlı markaları açıklandı
Türkiye'nin en itibarlı markaları belirlendi. Türkiye'nin en itibarlı markası Koç Holding olurken bankacılıkta İş Bankası, alkolsüz içecekte Coca-Cola zirveye oturdu.

İtibar Atölyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından 6'ncısı gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) araştırması'nın sonuçları açıklandı. Araştırma; 11 Ocak 2017 ile 02 Mart 2017 tarihleri arasında 20 farklı sektörde gerçekleştirildi. CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapılan araştırma kapsamında 3 bin 808 kişi arandı. Araştırma Türkiye genelinde NUTS2 düzeyinde (26 bölge) tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi. TİE saha çalışmaları süresince yaş, cinsiyet, eğitim ve bölgesel detaylarda analizlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak veriler toplandı. Yıldız Teknik Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü'nce raporlanan ve akademik denetimi yapılan TİE 2016 araştırmasına göre Türkiye'nin en itibarlı markası Koç Holding oldu.

DENGELER DEĞİŞTİ

2015 yılına göre 5 sektörde lider değişti. Liderlikte rekabetin yüksek olduğu sektörlerde; Otomobil, Hazır Giyim, Bankacılık, Sigorta, Eğitim ve Makine sektörü ön plana çıktı. Otomobil'de 2015 yılının en itibarlı markası Ford iken 2016 yılının en itibarlı markası Volkwagen oldu. Turizm- Otel kategorisinde 2015 yılının en itibarlı markası Rixos olurken, 2016 yılında Barut Hotels, Doğuş Hotel, Hilton Otelleri en itibarlı marka oldu. Sigorta sektörünün 2015 yılında en itibarlı markası Anadolu Sigorta iken, 2016 yılında en itibarlı marka Koç Allianz oldu. 2015 yılında en itibarlı eğitim kurumu (üniversite) ODTÜ iken, 2016 yılının en itibarlı eğitim kurumu (üniversite) Boğaziçi Üniversitesi oldu. Makine sektörünün 2015 yılındaki en itibarlı markası Bosch olurken, 2016 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) oldu.

Türkiye Geneli Sonucu:

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu

Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Koç Holding

Sektörlere Göre Sonuçları:

Opet'in kurucularından Nurten Öztürk.

Opet’in kurucularından Nurten Öztürk.

Akaryakıt Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Opet

 

Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent.

Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent.

Alkolsüz İçecek Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Coca Cola

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince

Bankacılık Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Türkiye İş Bankası

arcelik

Beyaz Eşya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Arçelik

Eğitim Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:

bogazici_universite_1
Üniversiteler Kategorisinde: Boğaziçi Üniversitesi
doga_okullari2_bulten

Özel Okullar Kategorisinde: Doğa Okulları

samsung-sirket

Elektronik Eşya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Samsung

3-75

Enerji Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: EnerjiSA

 

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker.

Gıda Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Ülker

turkcell_beyaz

GSM Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Turkcell

7-lc-waikiki-1

Hazır Giyim Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: LC Waikiki

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç

Holdinglerde Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Koç Holding

112

İlaç Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Eczacıbaşı

Ali Ağaoğlu

Ali Ağaoğlu

İnşaat Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Ağaoğlu

mke-silah-fabrikasi-muduru-casusluktan-tutuklandi

Makine Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: MKE

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Mobilya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: İstikbal

ph321hp312hp313hp-1

Otomobil Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Volkswagen

migros2

Perakande Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Migros

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Sigorta Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Koç Allianz

Turizm Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:

gemi

Acenteler Kategorsinde: Ets Tur

hilton-kayseri-10

Oteller Kategorisinde: Barut Hotels, Doğuş Hotel, Hilton Otelleri

Ulaşım Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:

thy-2

Hava Ulaşım Kategorsinde: Türk Hava Yolları

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Kara Ulaşım Kategorisinde: Kamil Koç

Son güncelleme: 11:2414.04.2017
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