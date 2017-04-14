Türkiye’nin en itibarlı markaları açıklandı

Türkiye'nin en itibarlı markaları belirlendi. Türkiye'nin en itibarlı markası Koç Holding olurken bankacılıkta İş Bankası, alkolsüz içecekte Coca-Cola zirveye oturdu.

İtibar Atölyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından 6'ncısı gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) araştırması'nın sonuçları açıklandı. Araştırma; 11 Ocak 2017 ile 02 Mart 2017 tarihleri arasında 20 farklı sektörde gerçekleştirildi. CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapılan araştırma kapsamında 3 bin 808 kişi arandı. Araştırma Türkiye genelinde NUTS2 düzeyinde (26 bölge) tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi. TİE saha çalışmaları süresince yaş, cinsiyet, eğitim ve bölgesel detaylarda analizlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak veriler toplandı. Yıldız Teknik Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü'nce raporlanan ve akademik denetimi yapılan TİE 2016 araştırmasına göre Türkiye'nin en itibarlı markası Koç Holding oldu.

DENGELER DEĞİŞTİ

2015 yılına göre 5 sektörde lider değişti. Liderlikte rekabetin yüksek olduğu sektörlerde; Otomobil, Hazır Giyim, Bankacılık, Sigorta, Eğitim ve Makine sektörü ön plana çıktı. Otomobil'de 2015 yılının en itibarlı markası Ford iken 2016 yılının en itibarlı markası Volkwagen oldu. Turizm- Otel kategorisinde 2015 yılının en itibarlı markası Rixos olurken, 2016 yılında Barut Hotels, Doğuş Hotel, Hilton Otelleri en itibarlı marka oldu. Sigorta sektörünün 2015 yılında en itibarlı markası Anadolu Sigorta iken, 2016 yılında en itibarlı marka Koç Allianz oldu. 2015 yılında en itibarlı eğitim kurumu (üniversite) ODTÜ iken, 2016 yılının en itibarlı eğitim kurumu (üniversite) Boğaziçi Üniversitesi oldu. Makine sektörünün 2015 yılındaki en itibarlı markası Bosch olurken, 2016 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) oldu.

Türkiye Geneli Sonucu:

Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Koç Holding



Sektörlere Göre Sonuçları:

Akaryakıt Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Opet

Alkolsüz İçecek Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Coca Cola

Bankacılık Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Türkiye İş Bankası

Beyaz Eşya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Arçelik

Eğitim Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:



Üniversiteler Kategorisinde: Boğaziçi Üniversitesi



Özel Okullar Kategorisinde: Doğa Okulları

Elektronik Eşya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Samsung

Enerji Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: EnerjiSA

Gıda Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Ülker

GSM Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Turkcell

Hazır Giyim Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: LC Waikiki

Holdinglerde Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Koç Holding

İlaç Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Eczacıbaşı

İnşaat Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Ağaoğlu

Makine Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: MKE

Mobilya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: İstikbal

Otomobil Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Volkswagen

Perakande Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Migros

Sigorta Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Koç Allianz

Turizm Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:

Acenteler Kategorsinde: Ets Tur

Oteller Kategorisinde: Barut Hotels, Doğuş Hotel, Hilton Otelleri

Ulaşım Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:

Hava Ulaşım Kategorsinde: Türk Hava Yolları

Kara Ulaşım Kategorisinde: Kamil Koç