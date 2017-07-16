Yerli hava savunma sistemi geliyor

Türkiye, kendi hava ve füze savunma sistemini geliştirmek için Fransız ve İtalyan şirketlerle ilk mutabakat zaptını imzaladı. Proje NATO şemsiyesi altında iki ülkeyke geliştirilecek.

Türkiye, kendi hava ve füze savunma sistemini kurma kararı aldı. Bu amaçla Türk, Fransız ve İtalyan şirketleri arasında ilk mutabakat zaptı da imzalandı. 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin hava savunma konusu yeniden gündeme gelmiş, hem iç hem de dış tehdide karşı, özel bir hava savunma sisteminin gerekliliğine dikkat çekilmişti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ankara'da yapılan Fransa Milli Günü resepsiyonunda bu konuya değindi ve Türkiye'nin kendi hava ve füze savunma sistemini geliştireceğini açıkladı.

“Türkiye, Fransa ve İtalya'nın hava ve füze savunma sistemi, her türlü tehdide karşı koyacak niteliği birlikte geliştirmeye yöneliktir'' diyen Işık şunları söyledi:

“Bu proje, araştırmayı, geliştirmeyi ve ortak üretimi kapsıyor. NATO şemsiyesi altında ittifak ilişkisi olan 3 ülkenin yaptığı, son derece büyük çaplı bir proje. Birlikte yürümeye başlıyoruz.''

KOMŞULARIMIZDA VAR

Bu arada, komşumuz Yunanistan, NATO sistemlerine entegre ABD yapımı, Patriot ile Rus malı S-300 hava savunma sistemi kullanıyor. Bulgaristan'da da Rus S-300'ler konuşlu bulunuyor. Azerbaycan ve İran, Rus malı S-300 hava savunma sistemi aldı. Suriye'de Şam ve civarında S-300, Lazkiye bölgesinde ise bunun bir üst modeli olan S-400 füze savunma sistemi bulunuyor.

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ASELSAN ÇALIŞIYOR

ASELSAN bir süredir, Hava Savunma Silah ve Füze Sistemleri tasarlıyor. Uzun süre önce Stinger Ortak Üretim Programı ile başlayan projelere, Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) ve Hava Savunma Radar ürünleri eklendi. ASELSAN Kundağı Motorlu Hava Savunma Silah Sistemi (KORKUT) ve Alçak-Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR) gibi projeler kapsamında çeşitli kalibre silahlar kullanabilen, füze ve roket atabilen, kara, deniz ve hava platformlarına entegre edilebilen, hava savunma silah sistemlerinin tasarım, geliştirme ve üretim çalışmalarını da sürdürüyor.