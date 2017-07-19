Muğla’da uygun fiyata konut alınabilecek 5 ilçe

Türkiye’nin en önemli tatil beldelerini sınırları içerisinde bulunduran Muğla; en çok Bodrum, Datça ya da Marmaris gibi popüler lokasyonlarla biliniyor. Bu lokasyonlardaki konut fiyatları ise oldukça yüksek.

Muğla'nın pek popüler olmayan ama uygun konut fiyatlarıyla iyi bir yatırım tercihi olabilecek birçok ilçesi bulunuyor. Bu ilçelerde satılık konut fiyatları 125 bin TL ilan 300 bin TL arasında değişiyor.

Muğla, uzun yıllar tatilcilerin tercih ettiği şehirlerin başında geliyor. Bölgede, bu ilgiden dolayı konut fiyatları da yüksek seyrediyor. Zingat.com verilerine göre, Muğla'da satılık bir evin ortalama fiyatı 377 bin TL olurken; kira fiyatı bin 575 TL oluyor. Buradan satın alınan bir konutun yatırım geri dönüş süresi ise 20 yıl. Muğla'da konut fiyatları yüksek olsa da, henüz çok fazla keşfedilmemiş olan bazı ilçelerinde uygun fiyata konut bulmak mümkün! İşte Muğla'da konut yatırımı yapmayı düşünenlerin dikkatini çekebilecek o ilçeler…

Dalaman

Muğla'ya gelenleri karşılayan bir havalimanına sahip olan Dalaman, uygun konut fiyatlarıyla dikkat çeken bir ilçe. Bölgede metrekare fiyatları 1,257 TL'den başlıyor. Zingat.com verilerine göre bu rakam Ocak 2016'da 973 TL olmuştu. Hızla gelişen ilçede satılık konut fiyat ortalaması 125 bin TL; kiralık daire fiyatları ise 603 bin TL. Bölgenin geri dönüş süresi 17 yıl olduğu için, konut yatırımı için de çok uygun bir bölge.

Ortaca

Dalyan ile Dalaman arasında yer alan Ortanca, doğal güzellikleriyle büyüleyen, şirin bir ilçe olarak biliniyor. Muğla türkülerine de konu olan bir ilçe olan Ortaca da uygun fiyata konut satın alınabilecek bölgeler arasında yer alıyor. Konut metrekare fiyatlarının 1, 355 TL olduğu bölgede, satılık konut fiyatları 103 bin TL ila 172 bin TL arasında değişiyor.

Milas

Popüler tatil beldelerine yakınlığı sebebiyle ismini duyuran Milas, tarihi ile göz kamaştıran bir ilçe. Milas'ta konut metrekare fiyatları 2 bin TL olurken; satılık konut fiyatları 150 bin TL ila 250 bin TL arasında değişiyor. Bölgenin konut yatırım geri dönüş süresi ise 26 yıl.

Fethiye

Popüler bir tatil beldesi olan Fethiye'de metrekare fiyatları, diğer ünlü tatil bölgelerine göre çok daha uygun. Bölgede metrekare ortalama fiyatı 2 bin 233 TL iken; satılık konut fiyatları 170 bin TL ila 285 bin TL arasında değişiyor. Fethiye'de satın aldığınız bir konutun yatırım geri dönüş süresi ise 22 yıl.

Menteşe

Muğla'nın 13 ilçesinden biri olan ve merkezde yer alan Menteşe, uygun fiyatlı konutlarıyla yatırımcılar için doğru bir tercih gibi görünüyor. Bölgede metrekare fiyatları 2 bin 437 TL olurken; satılık konut fiyatları 184 bin TL ile 306 bin TL arasında değişiyor. Menteşe'de bir konutun yatırım geri dönüş süresi ise 24 yıl.

Kaynak: Zingat