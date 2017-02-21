Selenium Retro’da 48 ay vade 0 faiz

Aşçıoğlu’nun İstanbul Ataköy’de Haziran Ayı’nda teslim etmeye hazırlandığı projesi Selenium Retro’da son 20 daire, “48 ay %0 faiz” veya “120 aya kadar %0,49 faiz” fırsatıyla sakinlerini bekliyor.

Aşçıoğlu’nun İstanbul Ataköy’de Haziran Ayı’nda teslim etmeye hazırlandığı projesi Selenium Retro’da son 20 daire, “48 ay %0 faiz” veya “120 aya kadar %0,49 faiz” fırsatıyla sakinlerini bekliyor.

Aşçıoğlu'nun İstanbul Ataköy'deki projelerinden Selenium Retro'da sahiplerini bekleyen yalnızca 20 daire kaldı.

İstanbul'un en eski yerleşim merkezlerinden Ataköy'de, D100 Karayolu'nun yanı başında, metrobüs ve metro durakları arasında bulunan ve İstanbul Atatürk Havalimanı'na 4 kilometre mesafede olan projesi Selenium Retro'nun ofis bloğundaki tüm ofisler satılırken konut bloğunda kalan son 20 dairede fiyatlar, 695 bin TL'den başlıyor.

Yaşam tercihini Selenium Retro'dan yapacak olanlara “48 ay, %0 faiz” veya “120 ay, %0,49 faiz” şeklinde iki farklı seçenek sunuluyor.

48 ay vade ve %0 faiz oranıyla banka kredili ödeme planında daire fiyatının %70'i için aylık ödeme miktarı 10.135 bin TL oluyor.

120 ay vadeye kadar %0,49 faiz oranıyla banka kredili ödeme planında ise daire fiyatının %70'i için aylık ödeme miktarı 5.377 TL'den başlıyor.

Cumbaları ve Balkonlarıyla Selenium Retro

Projelerini, gerçekleştireceği bölgenin yatırım ya da oturum gibi farklı ihtiyaçlarını analiz ederek hayata geçiren Aşçıoğlu'nun Ataköy'deki ikinci projesi Selenium Retro, biri konut ve diğeri de ofis olmak üzere toplam 388 birimden oluşuyor.

Daha fazla ışık ve daha fazla ferah mekan ihtiyacı doğrultusunda cumba ve balkonların yer aldığı bir konsept ile inşa edilen Selenium Retro'nun 1000 metrekarelik kapalı sosyal tesis alanı bulunuyor. Bu tesiste kapalı yüzme havuzu, sağlık merkezi (SPA), fitness salonu, çok amaçlı kapalı spor alanları bulunuyor. Bunun yanı sıra projede yer alan 1000 metrekarelik bir açık yaşam alanında da açık yüzme havuzu, güneşlenme terasları, cafe & bistro mekânları yer alarak Selenium Retro sakinlerinin hayatına renk katacak. Ayrıca proje kapsamında Selenium Retro sakinlerine hizmet edecek mağaza ve dükkânlar yer alıyor.