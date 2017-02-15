The Mandarins Acıbadem’in yüzde 65’i satıldı

Mandarins Gayrimenkul, projenin ilk etabının tamamlanmasını beklemeden Haziran ayında ikinci etaba da start veriyor

Mandarins Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Özeçoğlu, lokasyon avantajı sayesinde The Mandarins Acıbadem'in Anadolu yakasında en çok kazandıran ve yoğun ilgi gören projelerin başında geldiğini söylüyor. Satışların planlamaya uygun olarak hızla devam ettiğini ifade eden Özeçoğlu, inşaat faaliyetlerinin de hızla sürdüğünü kaydediyor.

Özeçoğlu, proje tamamlandığında mimarisi, daire özellikleri, sosyal imkanları, merkezi kentsel yerleşim konumu ve çevre düzenlemesiyle dört dörtlük bir yaşama merkezi olarak bölgeye değer katacağını vurguluyor. Yaz sonunda tarihi Salı Pazarı'nın bölgeye taşınacağını, Kurbağalıdere'de süren ıslah çalışmalarının ise tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Özeçoğlu, The Mandarins Acıbadem'i tercih edenlere her türlü ödeme kolaylığını yaptıklarını da belirtiyor.

Sürekli değer kazanan merkezi lokasyonda

The Mandarins Acıbadem, Avrasya Tüneli'nin çıkış noktasında, tarihi Salı Pazarı'nın yanında, metroya 200 metre, metrobüse ise 100 metrelik yürüyüş mesafesinde yer alıyor. Kadıköy Meydanı, Fenerbahçe, Kalamış, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Marmaray bağlantısı ise birkaç dakikalık mesafede bulunuyor. Hızla değerlenen bölge, yatırımcısına lansman öncesinden bugüne %40 oranında kazandırmış bulunuyor.

İki etap olarak tasarlanan ve ikinci etabı 2017'nin ilk çeyreğinde başlayacak olan The Mandarins Acıbadem'in toplam yatırım tutarı 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaşıyor. 2018 Mayıs'ında tamamlanacak olan projede tapular sahiplerine hemen teslim ediliyor. 493 seçkin dairenin yer aldığı, 1+1’den 5+1 dublekse uzanan daire seçeneklerinin bulunduğu projede daire fiyatları 590 bin TL'den başlıyor.