Üsküdar’da 1+1 daire yasak

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Yeni projelerde 1+1 daire tipine izin vermiyor müsaade etmiyoruz. Üsküdar’da siteler de gökdelenler de olmayacak" dedi

Üsküdar sınırları içerisinde yapılan konutlarda en fazla 6 kata kadar izin vereceklerini vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar'da yüksek kat serbestliğine geçit yok. Bunu asla kabul etmiyoruz. Epeyi yol kat ettiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile ilçemizi hak ettiği görünüme kavuşturacağız. Gökdelenlere, siteleşmeye Üsküdar'da müsaade etmeyeceğiz.” dedi

Bugün gazetecilerle bir araya gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 3 yılda gelinen son aşama hakkında şu bilgileri verdi:

“6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası çerçevesinde Üsküdar Belediyesi olarak çalışmalara devam ediyoruz. Üsküdar sınırları içerisinde ne yazık ki yüzde 80'ine varan, kaçak yorgun ve iskansız yapılar bulunduğunu tespit ettik. Bu yapıların dönüşümü odağında yürüttüğümüz çalışmaların adına Örnek Kentsel Dönüşüm dedik. Biz Üsküdar Belediyesi olarak yerinde dönüşüm yapıyoruz. Yerinde dönüşüm yaparken vatandaş eksenli kentsel dönüşüm yapıyoruz. Bir diğer farklı olan detay ise estetik dönüşüm. Bölgemizde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında binaların özelliklerine ve estetiğine önem veriyoruz. Estetiği ön planda tutuyoruz.''

SİTE VE GÖKDELEN OLMAYACAK

“Biz Üsküdar'da siteleşmeye karşıyız. Bu kapsamda mahalle kültürünü devam ettirmeyi hedefliyoruz. Mahalle yaşantısı Üsküdar'da hiç bitmeyecek. Bölgemizde yapılan yeni projelerde 1+1 daire tipine izin vermiyor müsaade etmiyoruz. Üsküdar'da siteler de gökdelenler de olmayacak.”