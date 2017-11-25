Yabancılar, hangi tip konutlara yatırım yapıyor?

Yabancı yatırımcılar, Türkiye’de İstanbul, Antalya gibi bölgelerin yanı sıra Bursa, Sakarya ya da Yalova gibi gelişmekte olan şehirlere de gayrimenkul yatırımı yapıyor.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de yatırım yapan yabancılara gerekli koşulları yerine getirmeleri halinde vatandaşlık hakkı tanınması da konut satışlarında etkisini gösteriyor. Türkiye'de yatırım yapan yabancılar arasında vatandaşlık hakkı elde edeceklerin en az 1,5 milyon dolar tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı almaları gerekiyor.

En çok 3+1'ler tercih edildi

Yabancı yatırımcıların özellikle yeni konut projelerine yöneldiği görülüyor. Peki, yabancı yatırımcılar yeni konut projelerinin yüzde kaçına sahip? Konut satın alırken hangi daire tipini tercih ediyor?

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre ekim ayında bir önceki aya göre; markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 5'lik kısmı yabancı yatırımcılara yapıldı. Bu rakamın Eylül 2017'de yüzde 3, Ağustos 2017'de ise yüzde 6 olduğu görülüyor. Yeni konut satışlarında yabancı yatırımcılara yapılan konut satışlarının son altı aylık ortalaması ise yüzde 4.8 olarak yer alıyor.

Peki, yabancı yatırımcılar yeni konutlarda hangi tip konutları tercih ediyor. Ekim ayı rakamlarına bakıldığında yabancı yatırımcıların yeni konutlardaki tercih noktasının ağırlıklı olarak 3+1 (%41) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemleniyor. Yeni konutlarda 1+1'lerin yüzde 26'sı, 2+1'lerin yüzde 19'u, 3+1'lerin yüzde 41'i ve 4+1'lerin yüzde 15'i yabancı yatırımcılara satıldı.

Yabancıya emlak satışında bilinmesi gerekenler

Yabancı yatırımcıların Türkiye'de gayrimenkul sahibi olabilmesi için ikamet izni alma şartı bulunmuyor.

Yabancılar, gayrimenkul sahibi olduğu ilçenin yüzölçümünün en çok yüzde 10'una kadar taşınmaz satın alabiliyor.

Arsa ya da tarla gibi üzerinde yapı bulunmayan taşınmaz satın alan yabancı yatırımcıların, söz konusu arazide geliştireceği projeyi iki yıl içerisinde ilgili bakanlığa onaya sunması gerekiyor.

Gayrimenkul sahibi veya yetkili temsilcisinin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ön başvurusuyla başlayan tapu işlemlerinde ödenmesi zorunlu olan harç ve vergilerde yabancılarla T.C. vatandaşları arasında bir farklılık gözetilmiyor.

Alım-satım işlemlerinde taşınmaz malın bedelinin yüzde 2'si oranında harç alınıyor. Ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilmiyor.

Kaynak: Zingat