Ekonomik durgunluğu fırsata çevirmenin yolu reklam yapmak!

İçinden geçtiğimiz ekonomik durgunluk birçok firmayı zor duruma sokarken, bazı firmalar için de bu durum yeni fırsatlar anlamına geliyor. Ekonomik durgunluk nedeniyle yatırım planlarını askıya alan, küçülen, eleman çıkaran firmaların yanı sıra bu dönemleri fırsata çevirmeyi amaçlayan şirketler de uygun fiyatlı markaları ve ürünleriyle öne çıkmanın telaşında.

İçinden geçtiğimiz ekonomik durgunluk birçok firmayı zor duruma sokarken, bazı firmalar için de bu durum yeni fırsatlar anlamına geliyor. Ekonomik durgunluk nedeniyle yatırım planlarını askıya alan, küçülen, eleman çıkaran firmaların yanı sıra bu dönemleri fırsata çevirmeyi amaçlayan şirketler de uygun fiyatlı markaları ve ürünleriyle öne çıkmanın telaşında.

Nesta Creative Reklam Ajansı Başkanı Alihan Büker, Kobiler için ekonomik durgunluğu fırsata çevirmenin yolunun reklam yapmaktan geçtiğini söyledi. Alihan Büker sözlerini şu şekilde sürdürdü “Reklam yapmayı kesmek Kobi açısından hele hele bu dönemde yapılabilecek en önemli yanlıştır. Tam tersine rekabetin daha az reklam yapacağı bir ortamda reklam yapanın sesi daha iyi duyulacaktır. 2001 krizinden sonra firmaların yayınladığı sonuçlara baktığımızda, kriz döneminde reklam harcamalarını sürdüren markaların ekonomik daralmayı sağlıklı atlatmakla kalmayıp markalarının değerini yükselttiklerini görüyoruz.” Dedi.

Alihan Büker, kendi ekonomik durgunluğu aşmanın reklam ve pazarlama çalışmalarına hız vermekten geçtiğine inanan firmaların, geleneksel reklam yatırımlarının yanında sosyal medya, adwords, internet, mobil, dijital kampanya ve etkinlik gibi iletişim uygulamalarını gündeme almalarını öneriyor.

Firmaların reklam harcamalarına devam etmelerinin ayakta kalabilmek için önemine değinen Nesta Creative Reklam Ajansı Başkanı Alihan Büker, “Krizi fırsata çevirmenin belki de en önemli kuralı değişime ve reklamın gücüne inanmaktan geçtiğini düşünüyor. Eski ve işlemeyen süreçleri tespit edip bunları inovatif yöntemlerle ve zamanında çözme yeteneği krizi aşmanın ve yeniden doğmanın altın kuralı olarak ortaya çıkıyor.”açıklamasında bulundu.

Alihan Büker son olarak “ Nesta Creative Reklam Ajansı olarak, reel, dijital ve mobil dünyadaki insanın iletişim modelini yeniden tanımlayıp, yaşam temasına ve işleyen kalp mekanizmasına entegre oluyoruz. Bizce fikir, canlı bir varlık gibidir, büyür ve gelişir. Tıpkı markalar gibi. Onun hayat çizgisi Network'(tür). İnsanlarla markalar arasında ilişkileri yeniden tasarlayıp, insana temas eden tüm mecralarda iletişim kurmaya çalışıyoruz.” Dedi.

(Basın Bülteni)