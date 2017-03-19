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Erdoğan esnaflara sesleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da esnafa sesleniyor
17:3019 Mart 2017
Genel
Erdoğan esnaflara sesleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da esnafa sesleniyor
Son güncelleme: 17:5919.03.2017
Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır
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Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır

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