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15 Temmuz gazisi polis, meslekten ihraç edildi

İstanbul Tuzla'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında askerlerin açtığı ateşle karnından yaralanan komiser yardımcısı Murat Ellibeş, dün yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildi.
20:017 Ocak 2017
Gündem
15 Temmuz gazisi polis, meslekten ihraç edildi
İstanbul Tuzla'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında askerlerin açtığı ateşle karnından yaralanan komiser yardımcısı Murat Ellibeş, dün yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildi.

Darbe girişimi sırasında Tuzla’da askerlerin piyade tüfeği ile ateş açması sonucu karnından yaralanan komiser yardımcısı Murat Ellibeş, tedavisinin ardından 18 Temmuz günü memleketi Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’ne ambulansla getirilirken, polis araçları eskortluk yaptı. Konvoyla getirilen Ellibeş, evinin önünde kurban kesilerek karşılandı. Murat Ellibeş’e Başbakan Binali Yıldırım’ın takdirname verdiği bildirildi.

Murat Ellibeş, İçişleri Bakanlığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında bir süre önce açığa alındı. Murat Ellibeş, dün yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alındı.

DHA

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Son güncelleme: 20:2007.01.2017
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