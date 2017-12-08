19 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Polisi, FETÖ'ye yönelik 19 ilde 56 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Şüphelilerin Bylock kullanıcısı olduğu öğrenildi. Ankara'da gözaltına alınan 20 kişiden 3'ünün fiilen Adalet Bakanlığı CTE personeli, 17'sinin de Başbakanlık'ta çalışırken ihraç edilmiş kişiler olduğu öğrenildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen talimatla başlatılan soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 56 Bylock kullanıcısının yakalanmasının hedeflediği öğrenildi.

Sabah 06.00’da başlayan operasyon kapsamında, İstanbul, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bingöl, Eskişehir,Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kocaeli, Malatya, Samsun, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak’ta eş zamanlı baskın düzenlendi.

İstanbul’da gözaltına alınan şüphelilerden bazıları sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ANKARA’DA 20 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt üyesi olduğu tespit edilen 3’ü fiilen Adalet Bakanlığı CTE personeli ile 17’si Başbakanlık’ta çalışırken ihraç edilmiş olan toplam 20 şüpheli hakkında bugün gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinden 14’ünün yakalandığı ve soruşturma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.