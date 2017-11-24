Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

20 saat karda mahsur kalan 3 arkadaş kurtarıldı

Giresun’da aniden başlayan kar yağışı sonrası yaylada 20 saat mahsur kalan 3 arkadaş uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

02:2724 Kasım 2017
Gündem
20 saat karda mahsur kalan 3 arkadaş kurtarıldı
Giresun’da aniden başlayan kar yağışı sonrası yaylada 20 saat mahsur kalan 3 arkadaş uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün Espiye ilçesine bağlı çakıl yaylasında arızalanan iş makinasını almak için yola çıkan 3 arkadaş aniden bastıran kar sonrası yayla yolunda mahsur kaldı.

resimid_4249088

Telefonların çekmediği için haber veremeyen arkadaşlar geceyi araç içerisinde geçirdi. Sabah yayan olarak yerleşim yerine kadar inen arkadaşlardan bir tanesi ekiplere mahsur kaldıklarını bilgisini verdi. 5 saatlik zorlu yolculuk sonrası donmak üzere olan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

resimid_4249090

Sağlık durumlarını iyi olduğu belirtilen vatandaşların yaklaşık olarak 20 saat araç içerisinde kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi. İHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar