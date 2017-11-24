20 saat karda mahsur kalan 3 arkadaş kurtarıldı

Giresun’da aniden başlayan kar yağışı sonrası yaylada 20 saat mahsur kalan 3 arkadaş uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün Espiye ilçesine bağlı çakıl yaylasında arızalanan iş makinasını almak için yola çıkan 3 arkadaş aniden bastıran kar sonrası yayla yolunda mahsur kaldı.

Telefonların çekmediği için haber veremeyen arkadaşlar geceyi araç içerisinde geçirdi. Sabah yayan olarak yerleşim yerine kadar inen arkadaşlardan bir tanesi ekiplere mahsur kaldıklarını bilgisini verdi. 5 saatlik zorlu yolculuk sonrası donmak üzere olan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Sağlık durumlarını iyi olduğu belirtilen vatandaşların yaklaşık olarak 20 saat araç içerisinde kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi. İHA