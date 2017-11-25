25 Kasım güncel hava durumu: İşte yağmurum geliş tarihi! Marmara’da sis görülecek

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinde. 25 Kasım’da iki bölgemizde yağış var. Marmara’da sis ve pus görülüyor. Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz’in yağış alan iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor…
Yağmur, 27 Kasım Pazartesi‘den itibaren başta Marmara Bölgesi olmak üzere etkili olacak!
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz’in yağış alan iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı, artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz’de kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ISTANBUL °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KIRKLARELI °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KOCAELI °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, güneyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DENIZLI °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
IZMIR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
MANISA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Isparta ve Göller Bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MERSIN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
CANKIRI °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORDU °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yefr sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS °C, -3°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 0°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SIIRT °C, 9°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Gece saatlerinde Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Karadeniz: Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu doğudan 5 (40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Karadeniz’in doğusu ile Doğu Karadeniz 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta, sis anında zayıf.
MARMARA
Marmara: Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Ege: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Güney Ege’nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Akdeniz: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren doğusu 6 (50 km/sa), akşam saatlerine kadar Antalya Körfezi’nin batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam saatlerinde 1,5 ila 2,5m, gece saatlerinde doğusu 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Van Gölü: Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, zaman zaman kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yarın kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.