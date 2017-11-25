25 Kasım güncel hava durumu: İşte yağmurum geliş tarihi! Marmara’da sis görülecek

Yurdumuzun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Karadeniz'in bazı bölgeleri yoğun yağış alıyor. Akdenizde'de iki ilimiz ve çevresi yağış altında. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de is karla karışık yağmur ve kar var. 25 Kasım'da hava durumunda iki bölgemizde yağış var. Marmara'da sis ve pus görülecek. İşte 5 günlük haritalı hava raporu, yağmurun geliş tarihi ve ayrıntılar...

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinde. 25 Kasım’da iki bölgemizde yağış var. Marmara’da sis ve pus görülüyor. Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz’in yağış alan iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor…

Yağmur, 27 Kasım Pazartesi‘den itibaren başta Marmara Bölgesi olmak üzere etkili olacak!

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz’in yağış alan iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz’de kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ISTANBUL °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELI °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, güneyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DENIZLI °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

IZMIR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MANISA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Isparta ve Göller Bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MERSIN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

CANKIRI °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORDU °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yefr sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 0°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Gece saatlerinde Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Karadeniz: Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu doğudan 5 (40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Karadeniz’in doğusu ile Doğu Karadeniz 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA

Marmara: Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Ege: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Güney Ege’nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Akdeniz: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren doğusu 6 (50 km/sa), akşam saatlerine kadar Antalya Körfezi’nin batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam saatlerinde 1,5 ila 2,5m, gece saatlerinde doğusu 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Van Gölü: Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, zaman zaman kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yarın kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.