26 gündür kayıptı cesedi bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 26 gün önce kaybolan 20 yaşındaki gencin cesedi, uçurum dibinde bir çoban tarafından bulundu.

Kuşadası'na bağlı Davutlar'da babası ile birlikte yaşayan ve bir alışveriş merkezinde kasiyer olarak çalışan 20 yaşındaki Hasip Kemerdağ, 3 Mart Cuma günü Saat 10.00'da babasına ait 09 BAR 67 plakalı otomobille işe gitmek üzere evinden ayrıldı. İşe gitmeyen ve evine de dönmeyen oğlundan haber alamayan Abidin Kemerdağ jandarmaya başvurdu. Jandarma ve AKE arama kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışmanın ardından Hasip Kemerdağ'ın kullandığı otomobil Kirazlı yolunda terk edilmiş olarak bulundu.

Aracın içinden de 20 yaşındaki gence ait kimlik, telefon, elbiseler ve cüzdan bulundu. Aracın bulunduğu Kirazlı ve çevrede jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin birlikte günlerdir süren aramaları sonucunda mağaralar ve geniş arazideki her yere bakıldı ancak kayıp gencin cesedine ulaşılamadı. Baba Abidin Kemerdağ, yapılan tüm aramalara rağmen oğlundan hiçbir haber alınamaması üzerine, tüm bölgeye ilanlar asarak, oğlunun bulunmasına çalıştı.

Karadan yapılan aramalardan sonuç alınamaması üzerine Kuşadası Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, insansız hava araçlarıyla bölgeyi taradı ama yine de sonuç alınamadı.Tüm ümitlerin kesildiği anda kayıp gencin cesedi Kirazlı bölgesinde kayalık bir uçurum dibinde bir çoban tarafından bulundu. Çobanın jandarmaya haber vermesiyle bölgeye gelen ekipler, kayıp gencin parçalanmış cesedi ile karşılaştı. Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırılan 20 yaşındaki Hasip Kemerdağ'ın cesedi, daha sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İHA