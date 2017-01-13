4 yaşındaki oğlu ağlayınca genç kadının cesedi bulundu

Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan ve bugün gece vardiyasına gidecek olan 25 yaşındaki Özlem Şahin’in, Horsunlu Mahallesi Akdeniz Sokak’taki evinden bugün saat 13.00 sıralarında, uzun süre oğlu K.Ş.’nin ağlama sesi gelmesi üzerine merak eden komşuları kapıyı çaldı. Ancak, kapıyı açan olmazken, çocuğun ağlamaya devam etmesi üzerine komşular, kapıyı açıp içeri girdiklerinde Özlem Şahin’i yerde hareketsiz şekilde bulup, durumu polis ve 112 Acil Servis’e bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, genç kadının kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahin cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. ,
Şahin’in 4 yaşındaki oğlu K.Ş. ise Horsunlu Huzurevi’nde çalıştığı öğrenilen babası Halil Şahin’e teslim edildi.
DHA