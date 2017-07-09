Adalet Buluşması’nın detayları…

Türkiye'nin dört bir yanından yüzbinlerce insan Maltepe'deki tarihi buluşmaya katılmak için İstanbul'a geliyor. Sadece İzmir'den 350 otobüs Maltepe yolunda. İşte tarihi mitigin ayrıntıları...

15 Haziran günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, yirmi dördüncü günün sonunda Dragos’ta konakladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün Dragos-Maltepe arasındaki son 3 kilometreyi kurmaylarıyla birlikte yürüyecek. Saat 16:30’da yürüyüşe başlayacak heyet yolun sonunda Maltepe’deki büyük Adalet Buluşması’na dahil olacaklar.

KILIÇDAROĞLU KÜRSÜYE 18:00’DE GELECEK

CHP lideri dünyanın en uzun yürüyüşünü tamamlayarak Maltepe Sahili'nde ulaşacak ve konuşmasını gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu’nun kürsüye saat 18:00 sıralarında çıkması bekleniyor.

Tarihi ‘Adalet Buluşması’nın ev sahibi konumundaki CHP İstanbul İl Başkanlığı, yaklaşık 10 bin sivil toplum örgütü, meslek odası, siyasi parti ve derneklere davetiye gönderdiklerini duyurdu.

ÇOK SAYIDA STK VE SİYASİ PARTİ DE KATILIYOR

Başkanlığı açıklamasına göre; sendikalar, meslek odaları, kitle örgütleri ve farklı dünya görüşlerine sahip, Saadet, ÖDP gibi birçok siyasi parti de buluşmaya katılacağını duyurdu.

Siyasi partilerin yanı sıra DİSK, KESK, TMOOB ve TTB'ye bağlı yüzlerce STK da alandaki yerini alacak.

ULAŞIM NASIL OLACAK?

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarihi yürüyüşe ilişkin ‘ulaşım’ bilgilerini de paylaştı. Buna göre; İstanbul'un 958 mahallesinden Maltepe'ye araç kaldırılacak. Alana girişler ise saat 15.00'ten itibaren başlayacak. Alana deniz yolu dahil olmak üzere 4 farklı arama noktasından giriş yapılacak. Denizde ve alanın diğer çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri de alınacak.

80 METRE GENİŞLİĞİNDE SAHNE

İşte madde madde buluşmanın gerçekleşeceği alanda alınan önlemler;

-Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağı sahne 80 metre genişliğinde 20 metre derinliğinde olacak ve üzerinde 2 adet dev LED ekran ile ADALET yazılı bir pano olacak.

Buraya gelecek vatandaşların sahneyi daha iyi görebilmesi için alanın çeşitli noktalarına da 6 adet dev LED ekran ile 6 adet ses sistemi yerleştirilecek.

-Alanın en hızlı ulaşılabilir noktalarında 4 ambulans noktası hazır bulunacak.

– 3 ayrı noktada seyyar tuvaletler kurulacak.

– Alanda 2 adet bebek bakım çadırı ve yaşlı ya da hastaların dinlenebilmesi için çadırlar olacak.

-Alanın giriş kapılarına yakın yerlerde 30 adet çadır kurulacak ve bu çadırlardan tişört, yelpaze, bayrak ve şapka dağıtımı yapılacak.

– 1 milyon şişe su taşıyacak soğuk hava depolu 10 adet TIR alanın çevresinde hazır bulunacak.

-Basın mensupları için 40 metre uzunluğunda iki ayrı bölümden oluşan bir basın tribünü konumlandırılacak. Bu basın platformunda canlı yayınlar için mini stüdyo alanları da kurulacak. Canlı yayın araçları basın platformunun hemen arkasındaki alana yerleşecek.

– Adalet Buluşması mitinginde 5 bine yakın partili alanda görevli olacak.