Adana 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

2017 referandumuna sayılı günler kaldı. Yüz binlerce vatandaş Adana'da 16 Nisan Pazar günü sandık başına gidecek. Halk şimdiden Adana 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. İşte bu tarihi günde sozcu.com.tr'den Adana referandum sonuçlarına detaylı olarak ulaşabileceksiniz.

16 Nisan günü yapılacak olan Anayasa referandumu Türkiye’nin dönüm noktası olacak. Adana’da yüz binlerce vatandaş “Evet” ya da “Hayır” için sandıkta tercih yapacak. Halk şimdiden Adana’nın 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. Bu kader gününde Adana’nın referandum sonuçlarına ilişkin tüm detaylar sozcu.com.tr’den takip edilebilecek.

ADANA 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Adana 2010’da gerçekleşen referandumda “Hayır” demişti. Seçmen sayısının 1 milyon 385 bin 374 kişi olduğu 2010 referandumunda Adana’da sandığa giden kişi sayısı 991 bin 996 kişi olmuş seçmen katılım yüzdesi %72,77'de kalmıştı. İşte Adana 2010 referandum sonuçları:

HAYIR: 56.13

EVET : 43.86

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Adana’da:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 50,43

Recep Tayyip Erdoğan: % 38,91

Selahattin Demirtaş : % 10,66

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Adana’da; toplam Sandık Sayısı : 4.427, açılan Sandık Sayısı : 4.427, toplam seçmen sayısı : 1.484.818, kullanılan oy sayısı : 1.271.889, katılım Oranı : % 85,66 olmuştu.

AKP: %36,8

CHP: %29,8

MHP: %19,6

HDP: %11,7

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