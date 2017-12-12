Aileler perişan! ‘3 kayıp ve 3 cinayet’li sır olaylar Meclis’te…

Adana'da 2005 yılında Yeşilevler Parkı’nda, 2017 Ocak ayında Alihocalı’da meydana gelen olayların çözülememesi TBMM gündeminde...

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilevler Parkı'nda 2005 yılında dövülerek kaçırılan 3 genç ile Yüreğir ilçesi Alihocalı mahallesinde meydana gelen ve 3 kişinin öldürüldüğü olayların çözülemediğine dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, konuyu Meclis’e taşıdı.

Öldürülen ve kaçırılan kişilerin yakınlarının büyük üzüntü içerisinde olduğuna işaret eden Tümer, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi sunan Tümer, iki olayla ilgili çalışmaların hangi boyutta olduğunu sordu.

AİLELER, YILLARDIR BEKLİYOR!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi mezarlığında 26 Ocak 2017'de meydana gelen olayda 3 kişinin uzun namlulu silahlar ve tabancayla öldürülmesinin ardından geçen süre zarfında katil ya da katillerin hala bulunamadığını, infaz edilen 3 erkek vatandaşın (Ufuk Altun, Eser Binen, Refik Bingül) ailelerinin olayın aydınlatılamamasının üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Tümer, Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilevler Parkı'nda dövülüp kaçırıldığı öne sürülen berber çırağı 18 yaşındaki Suat Bebek, öğrenci 19 yaşındaki Ramazan Sofi ve garson 21 yaşındaki Emin Saçan'dan olay tarihi olan 18 Mayıs 2005'ten bu yana herhangi bir haber alınamadığını, görgü tanıklarının anlattığına göre bir minibüsten inen 8-9 kişilik grubun gençlere saldırdıktan sonra plakası belirsiz bir araca bindirerek kaçırdığını hatırlattı.

ÇALIŞMALAR HANGİ BOYUTTA?

Tümer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını istediği önergede şu sorular yer alıyor:

– Adana ili Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesindeki mezarlıkta Ocak 2017'de meydana gelen olaydan bu yana geçen süre zarfında katil ya da katillerin kimler olduğuna yönelik bir bilgi edinilememiş midir?

– Alihocalı'daki olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar hangi boyuttadır? Ailelere konuyla ilgili yeterli bilgi paylaşımı yapılmakta mıdır?

– Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilevler Parkı'da 2005 yılında dövülerek kaçırılan 3 gençle ilgili bir gelişme mevcut mudur?

– Yeşilevler Parkı'ndaki olayı gerçekleştiren 8-9 kişilik grupla ilgili herhangi bir iz, işaret bulunamamış mıdır?

– Kaçırılan 3 gencin ailesiyle konuyla ilgili paylaşım yapılmış mıdır?

– Seyhan ve Yüreğir'de gerçekleşen olaylarla ilgili emniyet birimlerinin net olarak elde ettiği bilgi ve bulgular nelerdir?