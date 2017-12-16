Akar’ın yaptırdığı cami AKP’de krize yol açtı

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ın Kayseri’de yaptırdığı cami, AKP’de kriz yarattı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Akar'ın cami yaptırmadığını, yapılmakta olan bir camiye destek verdiğini söyledi ve AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i suçladı. Canikli, “Genelkurmay Başkanımız ailesiyle birlikte inşaatı devam eden bir camiye destek verdi ve bu konunun gizli kalmasını istedi ama belediye başkanı bu bilgiyi her şeye rağmen paylaştı, babasının ismini bile açıkladı” dedi. Bakan, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında şu bilgiyi verdi:

“DESTEK SAĞLIYOR”

“Genelkurmay Başkanımıza yönelik olarak inşaatı başlamış bir camiye aile olarak yaptıkları katkıdan, bir maddi destekten yola çıkarak haksız birtakım spekülasyonlar ve saldırılar söz konusudur. Genelkurmay Başkanımız ailesi ve akrabalarıyla birlikte inşaatı devam eden bir camiye tamamının finansmanı değil imkanları ölçüsünde bir destek sağlıyor ve bunun kesinlikle duyulmaması ve isimlerinin de verilmemesi hassasiyetiyle bunu, bu yardımı yapıyorlar. Fakat oradaki Belediye Başkanı bu bilgiyi paylaşıyor bütün şeye rağmen kamuoyuyla paylaşıp, babasının ve annesinin ismini de veriyor.”

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de şöyle konuştu: “Hulusi Akar tutmuş Kayseri'de bir cami yaptıracakmış, yaptırsın, Allah hayrını da kabul etsin. Tabii, çok okul eksiği de varmış ama okul eksiği de önemli değil öyle takdir etmiştir, o da doğrudur. Çelik, ‘Birçok hayırseverimiz bu camiyi yaptırmak istiyordu ama biz, şehrin mezarlığı, şehrin bütününü ilgilendiriyor diye teklifleri kabul etmedik. Mevzubahis Genelkurmay Başkanı olunca ona hayır diyemedik' diyor. Burada da bir haksız rekabet var. Sıradan vatandaş hayır işi yapmak isterken engelleniyor, Büyükşehir Belediyesi izin vermiyor.”